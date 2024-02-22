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حكام الشارقة وأم القيوين يهنئون القيادة السعودية بذكرى يوم التأسيس

2/22/2024 2:23:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعرب عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا، ، في برقيات عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
كما هنأ ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ، وولي عهد أم القيوين، راشد بن سعود بن راشد المعلا، في برقيات مماثلة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.
وهنأ نائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي ، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في برقيات مماثلة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

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