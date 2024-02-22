حكام الشارقة وأم القيوين يهنئون القيادة السعودية بذكرى يوم التأسيس

(MENAFN
- Al Watan) أعرب عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا، ، في برقيات عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
كما هنأ ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ، وولي عهد أم القيوين، راشد بن سعود بن راشد المعلا، في برقيات مماثلة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.
وهنأ نائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي ، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في برقيات مماثلة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
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