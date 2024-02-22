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كيف تتعلم العربية في المهاجِر؟

2/22/2024 2:23:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت مؤسّسة الفكر العربيّ بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي المتعدّد القطاعات للدول العربيّة في بيروت، ندوةً في إطار فعاليّة إطلاق كتاب "أفق" السابع الذي حمل عنوان "كيف يتعلّم أبناؤنا العربيّةَ في المَهاجِر؟ تجارب وتطلّعات،" في مكتب اليونسكو في بيروت، بمناسبة اليوم العالمي للّغة الأمّ.
عرض الكتاب الذي شارك في تأليفه عددٌ من الخبراء والتربويّين العرب والأجانب واقعَ تعليم لغة الضادّ لأبناء المهاجرين عبر مجموعة ٍمن الممارسات والتجارب في أوروبا وأفريقيا وأستراليا وكندا والولايات المتّحدة الأمريكية، وعيّن الصعوبات والتحديات التي يواجهها القائمون بعمليّة التعليم، واضاء على النتائج التي يحققونها، كما قدّم عددًا من التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى تعليم العربيّة وتعلّمها في المَهاجر.
وخلال الندوة التي أدارها الأستاذ الدكتور نادر سراج، ألقى مستشار أوّل للتربية في الدول العربية لدى اليونسكو الأستاذ فادي يرق، كلمةً افتتاحيّةً، اعتبر فيها أنّ تعليم اللغة العربيّة في المهاجر يشكل ركيزة مهمّة وتحدّياً جدّياً في محاولات ربط المغتربين بأوطانهم الأمّ.
كما نوّه بالمبادرات الرائدة التي تطلقها مؤسّسة الفكر العربيّ في سبيل تعزير اللغة العربيّة وصونها.
بدوره، اعتبر المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربيّ البروفسور هنري العَويط خلال كلمته أنّ التجارب التي يعرضها الكتاب بشأن تعليم العربيّة في المَهاجِر تُقدّم "نماذجَ منوّعة وممثِّلَةً ودالّة. وبفضلِ ما توفّرُه مباحثه من معلوماتٍ وإحصاءاتٍ واستبياناتٍ ومراجع، ومن تحليلٍ لهذه المعطيات، فإنّها تُحيط بمختلف جوانب عمليّة التعليم والتعلّم هذه".
وأضاف "سيتبيّن لقارئِ هذا الكتاب أنّ مِلفّ تعليم العربيّة لأبناء المهاجرين لا يقتصر على الجوانب التِقنيّة التي تتداخل فيها العناصر الألسنيّة والتربويّة والنفسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، وأنّه لا يُقارِب اللغة من خلال وظيفتها التواصليّة فقط، بل تحضُر فيه أيضاً، وبقوّة، إشكاليّات الهُويّة والانتماء، والأبعاد الدينيّة والثقافيّة والسياسيّة، وأفخاخ الإيديولوجيا والتعصّب والانغلاق، ورهانات الانفتاح والتثاقف

وبين مدير الندوة، الأستاذ الدكتور نادر سراج، أهمية اللغة العربية كنظام معرفي متكامل، داعياً إلى تبني الرقمنة في تعلم اللغة العربية فهي " ليست غريمةَ النشر الورقي، والكتاب الإلكتروني مكّنَها من الحضور في عالمنا الافتراضيّ. لذا لا بدّ من العمل لتعزيز وجودها على الشبكة، أسوة باللغات الحية الأُخرى"، كما شجّع على التفكير في دور اللغة العربية كأداة للتواصل والتمثيل الثقافيّ، وإلى ضرورة تطوير استراتيجيات تعليمية حديثة لتعزيز تعلمها في بيئات المهاجرين.
أمّا الدكتور طارق بوعتّور، فتناول معوّقات تعلّم وتعليم العربيّة وتطرّق إلى سبل تخطّيها، فشدّد على ضرورة تشخيص واقع التعليم ووضع أطر مرجعية مشتركة تعتمد على التوافق بين حاجات الطلاب وأهداف الأولياء وواقع الاندماج، كما وصياغة مناهج خاصة وحديثة بعيدة عن المواد التعليمية العامة تعتمدُ على الأساليب التعليميّة المحفزة وعلى التكنولوجيا.
كما أكّد على ضرورة تأهيل المدرّسين، وتأمين الموارد المالية اللازمة لتطوير التعليم، وشجّع على تعزيز دور الهيئات الدولية والمنظمات الإقليميّة في رعاية هذه العمليّة.
وأشارت الدكتورة زهيدة دريوش إلى أنّ الكتاب الذي أصدرته مؤسّسة الفكر العربيّ يسمح باستخلاص السمات العامة المشتركة التي يتميّز بها تعليم وتعلّم اللغة العربيّة في بلدان المهجر. يشمل ذلك تنوّع متعلّمي العربية من حيث العمر واللغة المتداولة داخل الأسرة وأوضاع ها الاجتماعيّة، وانتمائها الدينيّ، ومستواها الثقافيّ. بالإضافة إلى تنوّع دوافع التعلم، وتفاوت المكانة المعطاة لتعليم العربية في السياسات الرسمية الأجنبيّة، فضلاً عن نقص المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة، وربّما فوضى المواد التعليمية المعتمدة.
ودعت إلى وجوب التوقف عند ازدواجية الفصحى والعامية، حيث يمكن أن تكون هذه الازدواجية مساعدة أو عائقًا لعملية التعلم والتعليم.

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