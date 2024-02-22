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تريند مايكرو: فخورون بشراكتنا مع فريق نيوم ماكلارين

2/22/2024 2:23:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رشيد العودة، المدير العام لشركة تريند مايكرو في الشرق الأوسط، عن تقديره للتطور الكبير في مجال الأمن السيبراني في المنطقة. وأشار إلى أن الدول في الشرق الأوسط تولي اهتمامًا كبيرًا لاستثمارات الحماية الرقمية وتعزيز التعاون في مشاركة المعلومات الأمنية. وأكد أن الهجمات السيبرانية تستهدف الآن أنظمة رقمية تحمل بيانات حساسة، ولذلك تقدم تريند مايكرو حلولًا متكاملة للأفراد والحكومات في المنطقة لحماية الأجهزة والشبكات والبنية التحتية الرقمية.
وأشار العودة إلى أن النمو الاقتصادي القوي في المنطقة واعتمادها الكبير على التكنولوجيا في قطاعات حساسة، مثل النفط والغاز والبنوك والصحة والتعليم، جعلها هدفًا مغريًا للهجمات السيبرانية. وأكد أهمية بناء استراتيجيات أمنية متقدمة واستثمار في حلول الدفاع الحديثة لحماية البيانات والبنية التحتية الرقمية. كما أشار إلى أهمية تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتطوير المهارات الأمنية للعاملين.
وتحدث أيضًا عن الشراكة المهمة مع فريق "نيوم ماكلارين فورمولا إي"، يتعلق الجانب الأول والأهم من هذا التكامل بين تريند مايكرو وبين فريق نيوم ماكلارين في خلق بيئة رقمية آمنة يتم من خلالها تأمين الرسائل والبيانات المتبادلة بين أعضاء الفريق وقائد سيارة السباق، بما يضمن الحفاظ على سرية هذه البيانات وعدم اختراقها خاصة خلال الوقت الفعلي للسباق، مما يجعل دور "تريند مايكرو" في حماية هذه البيانات أمرًا بالغ الأهمية"
وأشار العودة إلى أن 94% من الهجمات السيبرانية في منطقة الخليج تأتي عن طريق البريد الإلكتروني، وتوقع أن الهجمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستكون سائدة في المستقبل، نظرًا لقدرتها على تحليل سلوك البشر ومراقبة الأجهزة. ونصح الشركات بالاستعانة بمؤسسات الأمن السيبراني المتخصصة لحمايتهم من الهجمات الإلكترونية، حيث تتمتع هذه المؤسسات بالخبرة والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية بفعالية.

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