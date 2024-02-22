الرقابة المالية تُقر زيادة رأسمال كيما إلى 9.93 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، بشأن زيادة رأس المال من 5.93 مليار جنيه إلى 9.93 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه .
ويتضمن تقرير الافصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.932 مليار جنيه إلى 9.932 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم بالإضافة إلى مصروفات لإصدار 5 قروش لكل سهم، تمول عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، ومع السماح لأصحاب الرصيد الدائن في نهاية يناير الماضي بالاكتتاب في الزيادة.
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كما يتضمن تقرير الافصاح يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه.
وتراجعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما” بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024، لتصل 513.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 604.4 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر لتصل 3.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.81 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكان وافق مجلس إدارة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما” على زيادة رأس المال المصدر من 5.93 مليار جنيه إلى 9.93 مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
وقرر المجلس زيادة رأس المال بنحو 4 مليارات جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بقيمة 5 قروش لكل سهم.
وتمول الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والسماح لأصحاب الرصيد الدائن في 31 يناير الجاري الاكتتاب في الزيادة في حدود نسبة مساهمته الأصلية.
كما وافق المجلس على اقتراح زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه.
وكانت نفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما“، ما يتداول عن مخاطبة الشركة تحالفًا مصرفيًا لتمويل الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات حول ما نشر بعنوان“كيما تخاطب تحالفًا مصرفيًا لزيادة قيمة تمويل مستهدف من 4 إلى 7 مليارات جنيه”.
وكانت كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، عن سداد الدفعة المقدمة للمكون بالجنيه وبالدولار لشركة“تكنومونت” الإيطالية والخاصة بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.
ويأتي السداد تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 12 أكتوبر 2023.
وتراجعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، بنسبة 25.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 350.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 471.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
فيما زادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل 1.42 مليار جنيه، مقابل 1.56 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وكانت كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، عن تراجع كمية الغاز الموردة إلى الشركة، ولكن تأثير ذلك غير ملحوظ لامتلاك كيما مخزون إستراتيجي من جميع منتجاتها الرئيسية.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان (مصانع اليوريا في مصر توقف الإنتاج لعدم توفر الغاز الطبيعي).
وأوضحت الشركة أن توقف الإنتاج جاء نتيجة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لبعض الوحدات لمدة 3 أيام اعتبارًا من 29 أكتوبر الجاري، وسيتم إعادة الشتغيل.
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