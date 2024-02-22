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مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على ارتفاع

2/22/2024 2:23:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الخميس، عند مستوى 2.050.11 بارتفاع وقدره 0.27 نقطة عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع العقارات.

كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 756.10 بارتفاع وقدره 0.05 نقطة عن معدل الإغلاق السابق.

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 974 ألفًا و220 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 429 ألفا و438 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 83 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 45.61 بالمئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

المصدر:

MENAFN22022024000202011048ID1107888057

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