مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الخميس، عند مستوى 2.050.11 بارتفاع وقدره 0.27 نقطة عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع العقارات.
كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 756.10 بارتفاع وقدره 0.05 نقطة عن معدل الإغلاق السابق.
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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 974 ألفًا و220 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 429 ألفا و438 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 83 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 45.61 بالمئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107888057
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