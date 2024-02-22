وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان

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وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم.
وقال مجلس الوزراء فى بيان، عقب اجتماعه اليوم الخميس، إن القرار يأتى تيسيراً على المواطنين خلال شهر رمضان.
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