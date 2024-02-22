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وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان

2/22/2024 2:23:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة مدبولى: الحكومة تعمل على عدة صفقات استثمارية لزيادة موارد العملة الصعبة الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى مبيعات الأجانب تقلص صعود البورصة بجلسة ختام الأسبوع

وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم.

وقال مجلس الوزراء فى بيان، عقب اجتماعه اليوم الخميس، إن القرار يأتى تيسيراً على المواطنين خلال شهر رمضان.

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