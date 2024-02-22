داو جونز يقفز في المستهل بأكثر من 300 نقطة بدعم نتائج الأعمال

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى في 10 أسابيع 1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية بالإمارات في ختام التعاملات الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات، اليوم الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية في ظل صدور نتائج أعمال قوية من شركات التكنولوجيا بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي.
وفي بداية الجلسة، صعدت قيمة مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.8% أو 303 نقاط عند 38916 نقطة، في تمام الساعة 05:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
فيما زادت قيمة مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.55% أو 77 نقطة عند 5058 نقطة، وارتفع مؤشر“ناسداك” بنسبة 2.4% أو ما يعادل 377 نقطة عند 15958 نقطة.
وعقب نتائج الأعمال الفصلية، صعد سهم“إنفيديا” بنسبة 14% عند 769.5 دولار، بعد إعلان ارتفاع الإيرادات بنسبة 265% على أساس سنوي، إلى 22.10 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 20.62 مليار دولار.
وتعرضت مؤشرات الأسهم الأمريكية لضغوط في نهاية جلسة الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات عقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي في يناير، والذي أظهر قلق صناع السياسة بشأن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 12 ألف طلب عند 201 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع العاشر من فبراير، في حين كان متوقعًا وصولها إلى 216 ألفًا.
وتترقب الأسواق صدور قراءة أولية لمؤشر مدير المشتريات الصناعي والخدمي خلال شهر فبراير، للتعرف أكثر عن مدى تأثر النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص بدورة تشديد السياسة النقدية.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107888054
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.