داو جونز يقفز في المستهل بأكثر من 300 نقطة بدعم نتائج الأعمال

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى في 10 أسابيع 1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية بالإمارات في ختام التعاملات الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات، اليوم الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية في ظل صدور نتائج أعمال قوية من شركات التكنولوجيا بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي.

وفي بداية الجلسة، صعدت قيمة مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.8% أو 303 نقاط عند 38916 نقطة، في تمام الساعة 05:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما زادت قيمة مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.55% أو 77 نقطة عند 5058 نقطة، وارتفع مؤشر“ناسداك” بنسبة 2.4% أو ما يعادل 377 نقطة عند 15958 نقطة.

وعقب نتائج الأعمال الفصلية، صعد سهم“إنفيديا” بنسبة 14% عند 769.5 دولار، بعد إعلان ارتفاع الإيرادات بنسبة 265% على أساس سنوي، إلى 22.10 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 20.62 مليار دولار.

وتعرضت مؤشرات الأسهم الأمريكية لضغوط في نهاية جلسة الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات عقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي في يناير، والذي أظهر قلق صناع السياسة بشأن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 12 ألف طلب عند 201 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع العاشر من فبراير، في حين كان متوقعًا وصولها إلى 216 ألفًا.

وتترقب الأسواق صدور قراءة أولية لمؤشر مدير المشتريات الصناعي والخدمي خلال شهر فبراير، للتعرف أكثر عن مدى تأثر النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص بدورة تشديد السياسة النقدية.

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