الموافقة على انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا“FEDA”، التابع للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد.

ويأتى تأسيس الصندوق لتنفيذ محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما: تنمية الصادرات والتصنيع، وتعزيز التجارة البينية القارية.

موضوعاترئيس الوزراء يلتقى مسئولى تحالف مصرى سعودى للمساهمة فى تنفيذ مشروعات بالمملكة وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق تقرير“منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” لمصر الحكومة توافق على تعاقدات جديدة لاستكمال عدد من المشروعات

ويهدف صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم فى تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التى تحتاجها القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقى دول العالم.

ويهدف انضمام الدول الأفريقية إلى الصندوق إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، فضلا عن زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وغيرها من الأهداف العديدة الأخرى.