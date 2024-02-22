انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوياتها في 5 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على غير المتوقع لأدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 12 ألف طلب عند 201 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع العاشر من فبراير.
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في حين كان متوقعًا وصولها إلى 216 ألف طلب، وتم تعديل قراءة الأسبوع السابق بالرفع بمقدار ألف طلب من 212 ألفًا إلى 213 ألفًا.
وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 3500 طلب ليصل إلى 215.25 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع من 218.5 ألف إلى 218.75 ألف.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107888052
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