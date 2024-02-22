انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوياتها في 5 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على غير المتوقع لأدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 12 ألف طلب عند 201 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع العاشر من فبراير.

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في حين كان متوقعًا وصولها إلى 216 ألف طلب، وتم تعديل قراءة الأسبوع السابق بالرفع بمقدار ألف طلب من 212 ألفًا إلى 213 ألفًا.

وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 3500 طلب ليصل إلى 215.25 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع من 218.5 ألف إلى 218.75 ألف.

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