وليد جمال الدين: الاستثمارات الدولية اختارت اقتصادية قناة السويس مركزًا لتوسعاتها

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة، أصبحت نموذجاً للتعاون الاقتصادي الدولي، مشيرًا إلى ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارتها مركزاً لتوسعاتها في مختلف الأسواق، نظراً لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية.

وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان اليوم ، جاء ذلك خلال عرض قدمه جمال الدين لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة ، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الوفد الاقتصادي المصري إلى بروكسل للترويج للاستثمار في مصر، واستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر هذا العام،.

موضوعات“أونكتاد”: تحديات غير مسبوقة للتجارة العالمية بفعل اضطراب طرق الشحن الخط الملاحي الإيطالي“MESSINA” يعتزم زيادة سفنه العابرة لـ”قناة السويس” وزير النقل يجري مباحثات لدعم التعاون بين مصر ورواندا

وعرض جمال الدين خلال كلمته، حوافز الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية أمام عدد من ممثلي الشركات الأوروبية بحضور رئيس وزراء اقليم الفلاندر البلجيكي وعدد من ممثلي الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة (ووالونيا وبروكسل وفلاندز) وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك البلجيكية وميناء أنتويرب وغيرهم.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وتابع، تعمل المنطقة الاقتصادية على تطوير إمكاناتها التي تتمثل في 4 مناطق صناعية تستطيع استيعاب مختلف القطاعات الصناعية والخدمية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، من خلال تطوير الموانئ التابعة وتجهيز المناطق الصناعية بالبنية التحتية وربطها بشبكات طرق حديثة، فضلاً عن فلسفة التكامل التي يسرت حركة المواد الخام والمنتجات النهائية من وإلى المناطق الصناعية.

وأكد أن هذه الجاهزية هي التي مكنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الريادة في ملف الوقود الأخضر إقليمياً وعالمياً.

وأشار خلال كلمته إلى توفر مختلف مصادر الطاقة ووجود منطقة صناعية صينية ، والعديد من الاستثمارات الهندية، والتركية والأوروبية ، بالإضافة إلى التعاون مع كبرى التحالفات العالمية في مجالات النقل البحري واللوجستيات والوقود الأخضر.

وقال استطاعت المنطقة الاقتصادية في الـ18 شهرا الأخيرة جذب 90 مشروعا في قطاع الصناعة و7 مشروعات بالموانئ التابعة لها بإجمالي 97 مشروعا باستثمارات 4.6 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة ضمن الوفد المصري لبروكسل تأتي ضمن خطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويجية للعام المالي 2023 – 2024، حيث تم خلال النصف الأول للعام المالي الجاري حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها.

وعلى الجانب الآخر حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 مليون دولار، وشملت تلك الاستثمارات دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان.

المصدر: