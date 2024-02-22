وليد جمال الدين: الاستثمارات الدولية اختارت اقتصادية قناة السويس مركزًا لتوسعاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة، أصبحت نموذجاً للتعاون الاقتصادي الدولي، مشيرًا إلى ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارتها مركزاً لتوسعاتها في مختلف الأسواق، نظراً لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية.
وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان اليوم ، جاء ذلك خلال عرض قدمه جمال الدين لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة ، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الوفد الاقتصادي المصري إلى بروكسل للترويج للاستثمار في مصر، واستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر هذا العام،.
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وعرض جمال الدين خلال كلمته، حوافز الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية أمام عدد من ممثلي الشركات الأوروبية بحضور رئيس وزراء اقليم الفلاندر البلجيكي وعدد من ممثلي الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة (ووالونيا وبروكسل وفلاندز) وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك البلجيكية وميناء أنتويرب وغيرهم.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وتابع، تعمل المنطقة الاقتصادية على تطوير إمكاناتها التي تتمثل في 4 مناطق صناعية تستطيع استيعاب مختلف القطاعات الصناعية والخدمية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، من خلال تطوير الموانئ التابعة وتجهيز المناطق الصناعية بالبنية التحتية وربطها بشبكات طرق حديثة، فضلاً عن فلسفة التكامل التي يسرت حركة المواد الخام والمنتجات النهائية من وإلى المناطق الصناعية.
وأكد أن هذه الجاهزية هي التي مكنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الريادة في ملف الوقود الأخضر إقليمياً وعالمياً.
وأشار خلال كلمته إلى توفر مختلف مصادر الطاقة ووجود منطقة صناعية صينية ، والعديد من الاستثمارات الهندية، والتركية والأوروبية ، بالإضافة إلى التعاون مع كبرى التحالفات العالمية في مجالات النقل البحري واللوجستيات والوقود الأخضر.
وقال استطاعت المنطقة الاقتصادية في الـ18 شهرا الأخيرة جذب 90 مشروعا في قطاع الصناعة و7 مشروعات بالموانئ التابعة لها بإجمالي 97 مشروعا باستثمارات 4.6 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة ضمن الوفد المصري لبروكسل تأتي ضمن خطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويجية للعام المالي 2023 – 2024، حيث تم خلال النصف الأول للعام المالي الجاري حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها.
وعلى الجانب الآخر حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 مليون دولار، وشملت تلك الاستثمارات دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107888050
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