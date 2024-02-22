ارتفاع عوائد السندات الأمريكية عقب صدور بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت عوائد السندات الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تقييم الأسواق بيانات اقتصادية زادت من حالة عدم اليقين بشأن موعد تخفيض أسعار الفائدة.
وصعد العائد على السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط أساس عند 4.718%، بعد تراجعه في وقت سابق إلى 4.645%.
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كما زاد العائد على السندات العشرية إلى 4.354% (+3 نقاط أساس)، بعد أن تراجع إلى 4.299%، فيما قلص العائد على الديون المستحقة بعد 30 عامًا تراجعه إلى 4.465% عقب انخفاض سابق عند 4.459%.
وبحسب أداة“فيد واتش”، ارتفعت توقعات الأسواق بتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعي مارس ومايو من 90% و61.6% قبل أسبوع واحد إلى 95.5% و75.2% على التوالي.
يأتي هذا بعد بيانات أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 12 ألف طلب عند 201 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في السابع العاشر من فبراير، لتسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع، مقابل توقعات بـ 216 ألف طلب.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107888049
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