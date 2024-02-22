ارتفاع عوائد السندات الأمريكية عقب صدور بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت عوائد السندات الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تقييم الأسواق بيانات اقتصادية زادت من حالة عدم اليقين بشأن موعد تخفيض أسعار الفائدة.

وصعد العائد على السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط أساس عند 4.718%، بعد تراجعه في وقت سابق إلى 4.645%.

موضوعاتارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى في 10 أسابيع 1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية بالإمارات في ختام التعاملات الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

كما زاد العائد على السندات العشرية إلى 4.354% (+3 نقاط أساس)، بعد أن تراجع إلى 4.299%، فيما قلص العائد على الديون المستحقة بعد 30 عامًا تراجعه إلى 4.465% عقب انخفاض سابق عند 4.459%.

وبحسب أداة“فيد واتش”، ارتفعت توقعات الأسواق بتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعي مارس ومايو من 90% و61.6% قبل أسبوع واحد إلى 95.5% و75.2% على التوالي.

يأتي هذا بعد بيانات أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 12 ألف طلب عند 201 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في السابع العاشر من فبراير، لتسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع، مقابل توقعات بـ 216 ألف طلب.

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