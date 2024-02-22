ارتفاع مبيعات المنازل القائمة الأمريكية في يناير

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى في 10 أسابيع 1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية بالإمارات في ختام التعاملات الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في بداية عام 2024، مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري دون 8% خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وبحسب بيانات المجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين الصادرة الخميس، زادت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية بنسبة 3.1% على أساس شهري في يناير، لتبلغ 4 ملايين وحدة، مقارنة بتوقعات السوق بارتفاعها إلى 3.96 مليون.

وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي، مقارنة بما كانت عليه في يناير 2023 (4.07 مليون).

بينما ارتفع متوسط سعر مبيعات المنازل القائمة خلال يناير بنسبة 5.1% على أساس سنوي ليصل إلى 379.1 ألف دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق خلال شهر يناير عبر السلسلة الزمنية.

وفي نفس السياق، ارتفع مخزون المنازل القائمة غير المباعة بنسبة 2% على أساس شهري إلى 1.01 مليون وحدة خلال يناير، وهو ما يعادل عرض 3 أشهر، بوتيرة المبيعات الشهرية الحالية.

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