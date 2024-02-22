ارتفاع مبيعات المنازل القائمة الأمريكية في يناير

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ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في بداية عام 2024، مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري دون 8% خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
وبحسب بيانات المجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين الصادرة الخميس، زادت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية بنسبة 3.1% على أساس شهري في يناير، لتبلغ 4 ملايين وحدة، مقارنة بتوقعات السوق بارتفاعها إلى 3.96 مليون.
وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي، مقارنة بما كانت عليه في يناير 2023 (4.07 مليون).
بينما ارتفع متوسط سعر مبيعات المنازل القائمة خلال يناير بنسبة 5.1% على أساس سنوي ليصل إلى 379.1 ألف دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق خلال شهر يناير عبر السلسلة الزمنية.
وفي نفس السياق، ارتفع مخزون المنازل القائمة غير المباعة بنسبة 2% على أساس شهري إلى 1.01 مليون وحدة خلال يناير، وهو ما يعادل عرض 3 أشهر، بوتيرة المبيعات الشهرية الحالية.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107888048
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