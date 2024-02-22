مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بمقدار 60 مليار قدم مكعبة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 60 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من فبراير، وهو أكثر من توقعات انخفاضها 59 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.470 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 12% أو نحو 265 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 22.3% أو نحو 451 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.019 تريليون قدم مكعبة.
وأوضحت الإدارة أنه تم تعديل مخزونات الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير من من 2.535 تريليون قدم مكعبة إلى 2.530 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107888047
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