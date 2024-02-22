Thursday, 22 February 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بمقدار 60 مليار قدم مكعبة

2/22/2024 2:23:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 60 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من فبراير، وهو أكثر من توقعات انخفاضها 59 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.470 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 12% أو نحو 265 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعات متعلقة ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى في 10 أسابيع 1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية بالإمارات في ختام التعاملات وزير البترول يبحث مع وفد شركة“تكنيب” الإيطالية مشروعات التكرير بالإسكندرية وأسيوط

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 22.3% أو نحو 451 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.019 تريليون قدم مكعبة.

وأوضحت الإدارة أنه تم تعديل مخزونات الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير من من 2.535 تريليون قدم مكعبة إلى 2.530 تريليون قدم مكعبة.

المصدر:

MENAFN22022024000202011048ID1107888047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث