مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بمقدار 60 مليار قدم مكعبة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 60 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من فبراير، وهو أكثر من توقعات انخفاضها 59 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.470 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 12% أو نحو 265 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 22.3% أو نحو 451 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.019 تريليون قدم مكعبة.

وأوضحت الإدارة أنه تم تعديل مخزونات الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير من من 2.535 تريليون قدم مكعبة إلى 2.530 تريليون قدم مكعبة.

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