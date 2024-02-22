الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

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عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام تداولات الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، في ظل استيعاب نتائج أعمال الشركات الفصلية.
وفي نهاية التداولات، صعدت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.8% عند 495.1 نقطة، ليتجاوز إغلاقه القياسي السابق البالغ 494.3 نقطة والمسجل في يناير 2022.
وفي حين زادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.3% عند 7684 نقطة، حقق مؤشرا“كاك” الفرنسي و”داكس” الألماني عاشر إغلاق قياسي لهما منذ بداية العام عند 7911 نقطة (+1.25%) و17370 نقطة (+1.45%).
وعقب الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية، ارتفع سهم“مرسيدس بنز” بنسبة 2%، فيما قفز سهم“رولز رويس” بنسبة 8.3%.
وبحسب بيانات“يوروستات” تباطأ المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو إلى 2.8% في قراءة يناير النهائية، من 2.9% في ديسمبر، كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 3.3% في يناير من 3.4% الشهر السابق.
وأظهرت بيانات أولية من“إس آند بي” انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 46.1 نقطة في فبراير من 46.6 نقطة في يناير، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 50.0 نقطة من 48.4 نقطة في الشهر السابق.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107888045
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