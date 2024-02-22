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الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

2/22/2024 2:23:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى في 10 أسابيع 1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية بالإمارات في ختام التعاملات مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بمقدار 60 مليار قدم مكعبة

عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام تداولات الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، في ظل استيعاب نتائج أعمال الشركات الفصلية.

وفي نهاية التداولات، صعدت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.8% عند 495.1 نقطة، ليتجاوز إغلاقه القياسي السابق البالغ 494.3 نقطة والمسجل في يناير 2022.

وفي حين زادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.3% عند 7684 نقطة، حقق مؤشرا“كاك” الفرنسي و”داكس” الألماني عاشر إغلاق قياسي لهما منذ بداية العام عند 7911 نقطة (+1.25%) و17370 نقطة (+1.45%).

وعقب الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية، ارتفع سهم“مرسيدس بنز” بنسبة 2%، فيما قفز سهم“رولز رويس” بنسبة 8.3%.

وبحسب بيانات“يوروستات” تباطأ المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو إلى 2.8% في قراءة يناير النهائية، من 2.9% في ديسمبر، كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 3.3% في يناير من 3.4% الشهر السابق.

وأظهرت بيانات أولية من“إس آند بي” انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 46.1 نقطة في فبراير من 46.6 نقطة في يناير، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 50.0 نقطة من 48.4 نقطة في الشهر السابق.

المصدر:

MENAFN22022024000202011048ID1107888045

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