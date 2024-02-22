وزير البترول يبحث مع وفد شركة تكنيب الإيطالية مشروعات التكرير بالإسكندرية وأسيوط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيللي كواروني والوفد المرافق له من شركة“تكنيب” الإيطالية وجهات التمويل، بمقر شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) في الإسكندرية، تعزيز التعاون في قطاع الطاقة ومجالات صناعة البترول والغاز، وتنفيذ مشروعات مصفاة ميدور ومشروع إنتاج السولار الجديد في صعيد مصر.
وأكد الملا -في بيان لوزارة البترول اليوم الخميس- أهمية زيادة التعاون بين البلدين، خاصة في ظل دعم القيادة السياسية في مصر وإيطاليا، وتحقيق قصص النجاح والتزام شركة“تكنيب” في تنفيذ مشروعات مصفاة ميدور والشراكة الناجحة لها مع شركتي إنبى وبتروجت.
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ومن جانبه، أعرب السفير الإيطالي بالقاهرة عن سعادته بما شاهده في مصفاة ميدور وعن دقة عالية في تنفيذ المشروع.
وبدوره، أعرب رئيس شركة تكنيب، ماركو فيللا، عن سعادته بالتعاون مع قطاع البترول المصري، مؤكدًا حرص شركته على تكرار قصص نجاحها في مصر والعمل على تنفيذ مجمع إنتاج السولار بمنطقة أسيوط، وأبدى استعداد شركة تكنيب للعمل مع قطاع البترول في مشروعات الطاقة الخضراء.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107888044
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