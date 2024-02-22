وزير البترول يبحث مع وفد شركة تكنيب الإيطالية مشروعات التكرير بالإسكندرية وأسيوط

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيللي كواروني والوفد المرافق له من شركة“تكنيب” الإيطالية وجهات التمويل، بمقر شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) في الإسكندرية، تعزيز التعاون في قطاع الطاقة ومجالات صناعة البترول والغاز، وتنفيذ مشروعات مصفاة ميدور ومشروع إنتاج السولار الجديد في صعيد مصر.

وأكد الملا -في بيان لوزارة البترول اليوم الخميس- أهمية زيادة التعاون بين البلدين، خاصة في ظل دعم القيادة السياسية في مصر وإيطاليا، وتحقيق قصص النجاح والتزام شركة“تكنيب” في تنفيذ مشروعات مصفاة ميدور والشراكة الناجحة لها مع شركتي إنبى وبتروجت.

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ومن جانبه، أعرب السفير الإيطالي بالقاهرة عن سعادته بما شاهده في مصفاة ميدور وعن دقة عالية في تنفيذ المشروع.

وبدوره، أعرب رئيس شركة تكنيب، ماركو فيللا، عن سعادته بالتعاون مع قطاع البترول المصري، مؤكدًا حرص شركته على تكرار قصص نجاحها في مصر والعمل على تنفيذ مجمع إنتاج السولار بمنطقة أسيوط، وأبدى استعداد شركة تكنيب للعمل مع قطاع البترول في مشروعات الطاقة الخضراء.

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