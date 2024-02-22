1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية بالإمارات في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقطبت أسواق الأسهم المحلية بالإمارات سيولة بنحو 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم الخميس.
وتوزعت السيولة بواقع 1.26 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و361.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 514.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.8 ألف صفقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.57 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.85 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و723.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107888043
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