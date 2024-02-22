1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية بالإمارات في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم المحلية بالإمارات سيولة بنحو 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم الخميس.

وتوزعت السيولة بواقع 1.26 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و361.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 514.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.8 ألف صفقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.57 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.85 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و723.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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