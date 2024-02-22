ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى في 10 أسابيع

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ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، مسجلة أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر (6.95%)، وتتجاوز متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.87%.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 22 فبراير إلى 6.9% من 6.77% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.5% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك” الخميس:“تسببت البيانات الاقتصادية القوية، في أن يعيد السوق تقييم مسار السياسة النقدية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري”.
وأضاف“خاطر”:“الدورة الحالية تختلف عن المعايير التاريخية، حيث إن القدرة على تحمل تكاليف السكن منخفضة للغاية، إلى الحد الذي يجعل الأخبار الاقتصادية الجيدة تعادل السيئة بالنسبة للمشترين”.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107888042
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