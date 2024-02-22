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ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية لأعلى مستوى في 10 أسابيع

2/22/2024 2:23:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة 1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية بالإمارات في ختام التعاملات الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بمقدار 60 مليار قدم مكعبة

ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، مسجلة أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر (6.95%)، وتتجاوز متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.87%.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 22 فبراير إلى 6.9% من 6.77% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.5% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك” الخميس:“تسببت البيانات الاقتصادية القوية، في أن يعيد السوق تقييم مسار السياسة النقدية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري”.

وأضاف“خاطر”:“الدورة الحالية تختلف عن المعايير التاريخية، حيث إن القدرة على تحمل تكاليف السكن منخفضة للغاية، إلى الحد الذي يجعل الأخبار الاقتصادية الجيدة تعادل السيئة بالنسبة للمشترين”.

المصدر:

MENAFN22022024000202011048ID1107888042

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