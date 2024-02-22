رئيس الوزراء يلتقى مسئولى تحالف مصرى سعودى للمساهمة فى تنفيذ مشروعات بالمملكة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ مع مسئولى تحالف عدد من الشركات المصرية السعودية للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات بالمملكة.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور خالد معتوق، الرئيس التنفيذى لشركة“أوكتا إنترناشيونال” ومجموعة ديونز للاستثمار، والدكتور عبداللطيف المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة منتجات الألومنيوم“الوبكو” العليان، والمهندس خالد عبدالمنعم، الرئيس التنفيذى لشركة منتجات الألومنيوم“الوبكو” العليان، وعدد من المسئولين.

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وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مؤخراً بين الهيئة العربية للتصنيع، والتحالف المصرى السعودى بين شركات“الوبكو الصناعية – أوكتا إنترناشونال عضو مجموعة ديونز للاستثمار – سيتى إيدج المصرية”، بشأن الإمداد اللوجستى لمشروعات التطوير العقارى بالسعودية، والتى سيقوم التحالف بتنفيذها فى المملكة وغيرها، مؤكداً استعداد الحكومة لدعم نجاح هذه الشراكة.

وأشار اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، خلال الاجتماع، إلى جهود الهيئة المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة فى مجالات التصنيع، والتوسع فى إقامة المزيد من الشراكات المتنوعة مع العديد من الشركات العالمية، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات فى العديد من القطاعات.

وخلال الاجتماع، نوه الدكتور عبد اللطيف المبارك، إلى حجم ما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات عملاقة على أرض المملكة العربية السعودية، فى مختلف المجالات، مؤكداً أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم والشراكة بين عدد من الشركات المصرية والسعودية، هو المساهمة فى توفير الاحتياجات المختلفة لهذه المشروعات.

وأوضح الدكتور خالد معتوق أن مجالات التعاون التى نصت عليها مذكرة التفاهم تتضمن توريد المستلزمات والتصنيع المحلى لاحتياجات مشروعات التطوير العقارى بالسعودية من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، والمشاركة فى الإمداد اللوجستى لمشروعات التطوير العقارى بالمملكة، والتى سيقوم التحالف بتنفيذها فى المملكة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على ما تمتلكه الشركات المصرية من قدر هائل من الخبرات التى تولدت لديها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالنظر لحجم ما تم تنفيذه من مشروعات من جانب هذه الشركات الوطنية، مشيراً إلى أن لدينا أيضاً العديد من الصناعات وكذا المواد الخام اللازمة لمختلف المشروعات، مضيفاً: مصنعونا وشركاتنا جاهزة للمشاركة فى مختلف المشروعات.