رئيس الوزراء يلتقى مسئولى تحالف مصرى سعودى للمساهمة فى تنفيذ مشروعات بالمملكة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ مع مسئولى تحالف عدد من الشركات المصرية السعودية للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات بالمملكة.
حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور خالد معتوق، الرئيس التنفيذى لشركة“أوكتا إنترناشيونال” ومجموعة ديونز للاستثمار، والدكتور عبداللطيف المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة منتجات الألومنيوم“الوبكو” العليان، والمهندس خالد عبدالمنعم، الرئيس التنفيذى لشركة منتجات الألومنيوم“الوبكو” العليان، وعدد من المسئولين.
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وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مؤخراً بين الهيئة العربية للتصنيع، والتحالف المصرى السعودى بين شركات“الوبكو الصناعية – أوكتا إنترناشونال عضو مجموعة ديونز للاستثمار – سيتى إيدج المصرية”، بشأن الإمداد اللوجستى لمشروعات التطوير العقارى بالسعودية، والتى سيقوم التحالف بتنفيذها فى المملكة وغيرها، مؤكداً استعداد الحكومة لدعم نجاح هذه الشراكة.
وأشار اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، خلال الاجتماع، إلى جهود الهيئة المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة فى مجالات التصنيع، والتوسع فى إقامة المزيد من الشراكات المتنوعة مع العديد من الشركات العالمية، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات فى العديد من القطاعات.
وخلال الاجتماع، نوه الدكتور عبد اللطيف المبارك، إلى حجم ما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات عملاقة على أرض المملكة العربية السعودية، فى مختلف المجالات، مؤكداً أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم والشراكة بين عدد من الشركات المصرية والسعودية، هو المساهمة فى توفير الاحتياجات المختلفة لهذه المشروعات.
وأوضح الدكتور خالد معتوق أن مجالات التعاون التى نصت عليها مذكرة التفاهم تتضمن توريد المستلزمات والتصنيع المحلى لاحتياجات مشروعات التطوير العقارى بالسعودية من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، والمشاركة فى الإمداد اللوجستى لمشروعات التطوير العقارى بالمملكة، والتى سيقوم التحالف بتنفيذها فى المملكة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، على ما تمتلكه الشركات المصرية من قدر هائل من الخبرات التى تولدت لديها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالنظر لحجم ما تم تنفيذه من مشروعات من جانب هذه الشركات الوطنية، مشيراً إلى أن لدينا أيضاً العديد من الصناعات وكذا المواد الخام اللازمة لمختلف المشروعات، مضيفاً: مصنعونا وشركاتنا جاهزة للمشاركة فى مختلف المشروعات.
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