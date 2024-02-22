التنمية الصناعية: الدولة تعمل سد الفجوة الاستيرادية من خلال تعميق التصنيع المحلي

MENAFN - Al-Borsa News) قالت ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الدولة تعمل على سد الفجوة الاستيرادية من خلال تعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج الوطني.

وأضافت خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، إنه تم تيسير إجراء وتوفير تسهيلات كبيرة في منح الرخص الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل تسهيل إصدار تراخيص البناء مما ساهم فى تقليل الوقت الذى والمجهود للمستثمر ليكون اصدار الترخيص خلال وأن هذا التعاون اثمر فى جعل الهيئة هى صاحبة الاختصاص فقط بذلك، بحيث يكون الإجراء من خلال أسبوع فقط.

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وأشارت إلى أن الرخص في قطاع الملابس والغزل والنسيج يتم إصدارها خلال 7 أيام فقط، مرجعة ذلك الى هذا القطاع يعتبر من الأنشطة قليلة المخاطر فتصدر فى أقل وقت.

وأوضحت أن الترخيص فى الوقت الحالى اصبح لا يترقب إجراء معاينة للمصنع، بل يتم توجه كافة الأوراق والرخص من خلال الهيئة فقط دون حاجة المستثمرين الذهاب الي الجهات الأخرى.

ومن جانبه قال حازم عناني، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وضعت تسهيلات مادية لتقليل التكلفة على المستثمرين وكذلك تسهيلات إدارية واجرائية، لافتًا إلى أن الهيئة تحرص على قبول الطلبات الخاصة بالأراضي بعد دراسة الموقف الفني والدراسة المقدمة من المستثمرين.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن الخريطة الاستثمارية في مرحلتها السادسة توفر مساحات الأراضي المختلفة، ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب تخصيص الأراضي بشكل إلكتروني“أونلاين” بحيث يكون التعامل على تخصيص الأراضي عبر وسائل متعددة.

وذكر عناني أن الهيئة تساعد المستثمرين في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، مؤكدًا أن التوجه الحالي يركز على فرص استثمارية بعينها تسهم في سد الفجوة الاستيرادية، على أن يكون المفاضلة بين المتقدمين وفق ضوابط تعميق الإنتاج المحلي وسد الفجوة الاستيرادية وتوفير الوظائف وإتاحة إنتاج يقلل الاستيراد.

أكد حسن رئيس غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء أن السوق المصرى يعتبر من اهم الاسواق العربية الجاذبة للاستثمار.

وقال خلال الملتقى أن نجاح الدورة 74 المعرض يعبر عن نجاح والتقدم للقطاع.

ونوه بأهمية البرتوكول التعاون الذى ابرم اليوم والذى ساهم فى تبادل الخبرات فى المغرب الخياطة المادة الخام القماش والقطن.

ونوه بأننا ندعم المعارض الشركات المتوسطة لمواكبة العمل والتعاون والسعى للاستفادة من المزايا النسبية الموجودة في مصر.

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