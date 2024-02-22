التنمية الصناعية: الدولة تعمل سد الفجوة الاستيرادية من خلال تعميق التصنيع المحلي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الدولة تعمل على سد الفجوة الاستيرادية من خلال تعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج الوطني.
وأضافت خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، إنه تم تيسير إجراء وتوفير تسهيلات كبيرة في منح الرخص الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل تسهيل إصدار تراخيص البناء مما ساهم فى تقليل الوقت الذى والمجهود للمستثمر ليكون اصدار الترخيص خلال وأن هذا التعاون اثمر فى جعل الهيئة هى صاحبة الاختصاص فقط بذلك، بحيث يكون الإجراء من خلال أسبوع فقط.
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وأشارت إلى أن الرخص في قطاع الملابس والغزل والنسيج يتم إصدارها خلال 7 أيام فقط، مرجعة ذلك الى هذا القطاع يعتبر من الأنشطة قليلة المخاطر فتصدر فى أقل وقت.
وأوضحت أن الترخيص فى الوقت الحالى اصبح لا يترقب إجراء معاينة للمصنع، بل يتم توجه كافة الأوراق والرخص من خلال الهيئة فقط دون حاجة المستثمرين الذهاب الي الجهات الأخرى.
ومن جانبه قال حازم عناني، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وضعت تسهيلات مادية لتقليل التكلفة على المستثمرين وكذلك تسهيلات إدارية واجرائية، لافتًا إلى أن الهيئة تحرص على قبول الطلبات الخاصة بالأراضي بعد دراسة الموقف الفني والدراسة المقدمة من المستثمرين.
وأضاف نائب رئيس الهيئة أن الخريطة الاستثمارية في مرحلتها السادسة توفر مساحات الأراضي المختلفة، ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب تخصيص الأراضي بشكل إلكتروني“أونلاين” بحيث يكون التعامل على تخصيص الأراضي عبر وسائل متعددة.
وذكر عناني أن الهيئة تساعد المستثمرين في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، مؤكدًا أن التوجه الحالي يركز على فرص استثمارية بعينها تسهم في سد الفجوة الاستيرادية، على أن يكون المفاضلة بين المتقدمين وفق ضوابط تعميق الإنتاج المحلي وسد الفجوة الاستيرادية وتوفير الوظائف وإتاحة إنتاج يقلل الاستيراد.
أكد حسن رئيس غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء أن السوق المصرى يعتبر من اهم الاسواق العربية الجاذبة للاستثمار.
وقال خلال الملتقى أن نجاح الدورة 74 المعرض يعبر عن نجاح والتقدم للقطاع.
ونوه بأهمية البرتوكول التعاون الذى ابرم اليوم والذى ساهم فى تبادل الخبرات فى المغرب الخياطة المادة الخام القماش والقطن.
ونوه بأننا ندعم المعارض الشركات المتوسطة لمواكبة العمل والتعاون والسعى للاستفادة من المزايا النسبية الموجودة في مصر.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107888040
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