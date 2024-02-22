ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29410 منذ بدء العدوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / أعلنت مصادر طبية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29410، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 69465 منذ بدء العدوان،
في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن 97 مواطنا استُشهدوا وأصيب 132 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية.
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