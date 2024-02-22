ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29410 منذ بدء العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / أعلنت مصادر طبية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29410، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 69465 منذ بدء العدوان،

في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 97 مواطنا استُشهدوا وأصيب 132 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية.