أهم تجربة في حياتي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – تقيم الرسامة السورية ليلى الأسطة خلال شهر شباط/فبراير في دار Kaaysá للفنون، هذه الدار التي تعتبر مساحة يتبادلها فنانون من بلاد متنوعة بهدف تبادل الخبرات وتوسيع معرفتهم وصقل مهاراتهم. حيث تقع الدار على شاطىء بويسوكانغا في ساو سباستياو, على ساحل ولاية ساو باولو. حيث تقوم رائدة الأعمال لوردينا جان ربيعه باستقبال الزوار، الذين يتمكنون من خلال تواصلهم مع الطبيعة الخلابة والدار Kaaysá نفسها من الانطلاق بمشاريع جديدة.

ليلى من مواليد العاصمة السورية دمشق، حيث ينقسم وقتها بين العمل الطوعي في مستشفى ومرسمها، هذا المرسم الذي تعلم فيه فن الخط، وتنجز فيه أعمالاً انطلاقاً من الخط العربي، ورسومات ومنحوتات.“التجربة الأهم في حياتي” هذا ما قالته عن تواجدها في البرازيل خلال زيارتها للغرفة التجارية العربية البرازيلية اليوم الأربعاء 21 شباط/فبراير. حيث زارت مقر الغرفة العربية البرازيلية في ساو باولو برفقة السيدة لوردينا، وكان في استقبالها المديرة كلاوديا يازجي حداد (في الصورة أعلاه من اليسار إلى اليمين لوردينا وليلى وكلاوديا).

تمتزج طبيعة البرازيل الخلابة مع المواد التي تستخدمها ليلى في لوحات من إحدى ابداعاتها الحديثة.

وفي حديث لوكالة الأنباء البرازيلية قالت ليلى أن أكثر ما يسحرها في البرازيل هو طبيعتها وخاصة الفراشات والطيور. حيث تتواجد فراشات زرقاوات وطيور التوكانوس في محفظة أعمالها الفنية. إن أحد اللوحات التي رسمتها خلال تجربتها البرازيلية هي لطائر التوكانوس وعلى رأسه قبعة لشخصية مسرحية يشيع استخدامها في الأزياء. وتقول ليلى:“رسمت قبعة متأثرة بالكرنفال. إن أوراق اللعب تجسد ما هي الحياة”.“عبارة عن لعبة”. أعمالها ورسوماتها الأخرى تتضمن الفراشات الزرقاوات ونباتات البروميلياس البرازيلية.

أشكال ورمزو أوراق اللعب متكررة في لوحات ليلى, وكذلك اللونين الرمادي والأسود. وتؤكد ليلى:” لكل فنان عالمه. أنا قادمة من وضع سيء، وتجربتي هنا تأتي إلي ببريق من الأمل”.

إن فرصة زيارة البرازيل كانت قد بدأت في العام الماضي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. حيث كانت قد تعرفت على زوجة السفير البرازيلي كلاوديا بارينكو عباس, والتي دعتها لتجربة هذه الإقامة في البرازيل. ومن خلال كلاوديا، سنحت الفرصة لليلى في السفر إلى البرازيل لقضاء فترة في دار Kaaysá للفنون بدعم من شبكة مجلة لويزا. ومن الجدير بالذكر أن السيدة لوردينا قد استقبلت فنانات أخريات من أصول عربية. ففي كانون الثاني/يناير الماضي، ودعت دار Kaaysá للفنون ضيفتها الفنانة السورية جهيدة بيطار. وتقول لوردينا أنه من المتوقع أن تصلن فنانات عربيات أخريات لزيارة الدار الواقعة على ساحل ولاية ساو باولو خلال الأشهر المقبلة.

ماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية ماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية