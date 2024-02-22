الصادرات تعزز الاقتصاد المغربي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – وفقاً لتقرير أعده الفريق الفني التابع لصندوق النقد الدولي الذي كان قد زار هذ البلد العربي في شهر شباط/فبراير برئاسة روبرتو كارداريلي، فقد شهد اقتصاد المغرب نمواً العام الماضي مع تعافي الطلب الداخلي ودينامية وسرعة الصادرات. ويتوقع صندوق النقد أن تحقق المغرب نمواً بنسبة 3.6% هذا العام.

كما ستقوم استثمارات أقوى بدعم وتعزيز الاقتصاد على المدى المتوسط كذلك. فوفقاً لصندوق النقد الدولي، يمكن ملاحظة هذا من خلال التضخم المستمر في الهبوط ببطىء مع انحسار أسعار المواد الخام والأغذية في المغرب. ويصف صندوق النقد تعامل المغرب مع السياسة النقدية للبلاد بالملائم والمناسب ويشيد بالتزامات السلطات بضبط الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.

ويؤكد صندوق النقد الدولي كذلك بأن الحماية الاجتماعية،من خلال سجل اجتماعي موحد، من المفترض أن تدير بشكل أفضل الدعم للعائلات المحتاجة فعلياً. كما أضاف التقرير بأن الصندوق يأمل بأن يؤدي إصلاح ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز الاجراءات الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية. ويوصي صندوق النقد الدولي بأن يستكمل الاصلاح النقدي متضمناً ضريبة القيمة المضافة وهذا سيحسن من الإدارة المالية وترشيد النفقات وغيرها من الاجراءات.

©Manoel Cohen/AFP