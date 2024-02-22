إصلاح الأمم المتحدة إحدى أولويات اجتماعات مجموعة الـ 20

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ريو دي جانيرو –الأولوية بالنسبة للبرازيل خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ 20 الذي يعقد يومي الاربعاء والخميس 21 و22 شباط/فبراير في مدينة ريو دي جانيرو، هي بحث سبل إصلاح وتعزيز منظمة الأمم المتحدة الـ UN. حيث قال مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية في وزارة الخارجية البرازيلية، الرئيس الدوري لمجموعة G20 – البرازيل، السفير ماوريسيو كارفاليو ليريو (في الصورة أعلاه) في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 20 شباط/فبراير، أن هناك حالة ملحة لإعادة هيكلة الحوكمة العالمية وضمان آليات لبناء السلام.

وأضاف السفير:“نحن نقوم بإخماد الحرائق. إن وجود 183 نزاعاً حول العالم، هي حالة كارثية جداً من وجهة نظر حقوق الانسان، وتتطلب عملاً هيكلياً”.“الفكرة هي أن يكون لدينا عملية إصلاح فعالة لمنظمة الأمم المتحدة، بحيث تكون وسيلة فعالة حقاً لمنع حدوث النزاعات”

وقال:“هناك دول تفضل إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأخرى تفضل تمكين الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة أو تعزيز المجلس الاقتصادي الاجتماعي. والبرازيل كانت دائماً منفتحة جداً على الاصلاح كإصلاح ككل. على الأمم المتحدة أن تصبح أكثر تمثيلاً وأن يتم تحديثها وفقاً للضرورات والاحتياجات المعاصرة”.

من الجدير بالذكر أن البرازيل تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2023، حيث تستمر في رئاستها لغاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن تشهد هذه الفترة ما يقارب الـ 130 اجتماعاً في البلاد، أهما قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في مجموعة العشرين G20 المزمع عقدها في 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

كما سيشهد اجتماعي الاربعاء والخميس مشاركة ممثلي كل الدول الأعضاء: جنوب إفريقيا، ألمانيا، السعودية، الارجنتين، أستراليا، كندا، الصين، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، فرنسا، الهند، اندونيسيا، ايطاليا، اليابان، المكسيك، المملكة المتحدة، روسيا، تركيا، الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي. كما دعت البرازيل دول وهيئات أخرى للمشاركة، من بينها مصر والإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لوزارة الخارجية البرازيلية، فإن المباحثات خلال كل عام تنقسم إلى ثلاث أولويات: الإدماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر وتعزيز التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار محاورها الثلاث، الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية.

فرناندو فرازاو – وكالة الأنباء البرازيلية