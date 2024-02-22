سفارة دولة الكويت في برازيليا تحتفل باليوم الوطني

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – احتفلت سفارة دولة الكويت في البرازيل في يوم الاربعاء 21 شباط/فبراير باليوم الوطني وعيد التحرير لدولة الكويت، حيث سلطت الضوء خلال هذا الاحتفال على العلاقات الكويتية البرازيلية والكويتية الدولية. وأفادت السفارة بأنها بَسَّطَتْ الاحتفال لهذا العام، حيث أقامته على نطاق أصغر مما كان عليه في السنوات السابقة وبدون أنشطة موسيقية بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.

إن يومي الـ 25 والـ 26 من فبراير، خاصين ومميزين بالنسبة لدولة الكويت، حيث تحتفل بذكرى استقلالها في الـ 25 من فبراير 1961 وبعيد تحرير البلاد في الـ 26 من فبراير 1991.

السفير منصور ودبلوماسيون آخرون من سفارة دولة الكويت

وخلال استقباله للضيوف على مأدبة الغداء، أشار سعادة السفير طلال راشد المنصور إلى إنجازات وقيم بلاده، وتعليقاً على علاقات بلاده مع البرازيل والتي تمتد لـ 56 عاماً أفاد سعادته:“تتميز هذه العلاقات بالعديد من الصفات المشتركة والتي تتجلى في مواقف البلدين التي تحكمها مبادئ التفاهم المتبادل واحترام قرارات منظمة الأمم المتحدة وتنفيذ توصيات الهيئات الدولية ذات الصلة”.

وأكد السفير بأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في البرازيل، خاصة في مجال الطاقة النظيفة والبنية التحتية والأمن الغذائي، وهناك نية ورغبة حقيقة وجادة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات الكويتية في البرازيل. حيث قال سعادته:“من هذا المنظور، يمكن لكل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وللهيئة العامة للاستثمارات أن يلعبا دوراً هاماً في استكشاف الفرص الاستثمارية المتوفرة وتنفيذها لما فيه مصلحة البلدين”.

كما أعرب السفير الكويتي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومعاناته الحالية. حيث قال:“بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الذي حصد أرواح عشرات الالاف وتسبب بإصابة عدد كبير من الضحايا، أغلبهم من الاطفال والنساء، فقد قررت الحكومة الكويتية لهذا العام إقامة الاحتفالات بمناسبتي العيد الوطني وعيد التحرير على نطاق أصغر”.

حضر هذا الاحتفال، مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البرازيلية، السفير كارلوس سيرجيو سوبرال دوارتي (في الصورة الافتتاحية مع السفير المنصور). كما حضر الاحتفال عدد من المسؤولين والدبلوماسيين، والأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية تامر منصور.

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