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إحالة ضباط في مديرية الأمن العام إلى التقاعد - اسماء

2/22/2024 10:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع كلٍّ من: العميد محمد طبيشات والعميد حسن العدوان والعميد صادق العوران إلى رتبة لواء.
كما وقرر مجلس الوزراء إحالتهم إلى التقاعد.

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