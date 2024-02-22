إحالة ضباط في مديرية الأمن العام إلى التقاعد - اسماء

إحالة ضباط في مديرية الأمن العام إلى التقاعد - اسماء
التاريخ
2/22/2024 10:11:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع كلٍّ من: العميد محمد طبيشات والعميد حسن العدوان والعميد صادق العوران إلى رتبة لواء.
كما وقرر مجلس الوزراء إحالتهم إلى التقاعد.
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