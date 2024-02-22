Thursday, 22 February 2024 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق في غزة

2/22/2024 10:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مشغلاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بجوار محطة تمراز في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.


كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة شرق مخيم جباليا.


كما قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية جنوب وشرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، ونسف منازل في الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة خانيونس.

MENAFN22022024000208011052ID1107887161

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث