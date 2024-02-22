معبر رفح: 40 جريحا ومريضا فلسطينيا يغادرون للعلاج في مصر
التاريخ
2/22/2024 10:11:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل معبر رفح البري في شمال سيناء اليوم الخميس، 40 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات الأقصى والأوروبي وناصر في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية ومعهم 34 مرافقًا.
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