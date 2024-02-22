البحوث الزراعية يطلق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين للزراعة في إربد

وأشار مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي إلى أهمية الأمن الغذائي المتزايدة، لافتا إلى تركيز المملكة على القطاع الزراعي من خلال الاهتمام الملكي والمسارات الواضحة التي تشمل التوسع بالتصنيع وتغيير النمط الزراعي وفتح أسواق تصديرية ودعم المزارعين.

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