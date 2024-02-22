البحوث الزراعية يطلق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين للزراعة في إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية بالشراكة مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق، اليوم الخميس، فعاليات الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين، في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وأشار مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي إلى أهمية الأمن الغذائي المتزايدة، لافتا إلى تركيز المملكة على القطاع الزراعي من خلال الاهتمام الملكي والمسارات الواضحة التي تشمل التوسع بالتصنيع وتغيير النمط الزراعي وفتح أسواق تصديرية ودعم المزارعين.
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