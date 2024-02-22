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البحوث الزراعية يطلق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين للزراعة في إربد

2/22/2024 10:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية بالشراكة مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق، اليوم الخميس، فعاليات الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين، في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.


وأشار مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي إلى أهمية الأمن الغذائي المتزايدة، لافتا إلى تركيز المملكة على القطاع الزراعي من خلال الاهتمام الملكي والمسارات الواضحة التي تشمل التوسع بالتصنيع وتغيير النمط الزراعي وفتح أسواق تصديرية ودعم المزارعين.

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