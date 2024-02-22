خسائر القطاع الصحي في قطاع غزة مليارات الدولارات ولا يمكن تقديرها بشكل دقيق حاليا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / قالت وزيرة الصحة د. مي كيلة إن "الحرب الإٍسرائيلية على قطاع غزة شهدت استهدافا واسعا ومباشرا للمستشفيات والمجمعات الطبية"، مشيرة أن الخسائر المالية لهذا الاستهداف بلغت مليارات الدولارات، لكن لا يمكن تقديرها بشكل دقيق حاليا بسبب استمرار العدوان.وتابعت خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش ان "مجمع الشفاء الطبي، مجمع ناصر الطبي، المستشفى الإندونيسي والأمل وبيت حانون وغيرها، كلها حوصرت وقصفت واستهدفت بشكل مباشر"، مؤكدة أن الاستهداف لا يطال المستشفيات الحكومية فقط بل الخاصة والأهلية أيضا مثل المستشفى المعمداني.وأضافت "نحن نتحدث عن دمار كبير في الأبنية والمعدات والمستلزمات الطبية والبنية التحتية وبالتالي لن يكون لدينا رقم دقيق لمجمل الخسائر إلا بعد توقف العدوان" مردفة:" لكن ما يهمنا أكثر حاليا الأرواح البشرية سوءا من الكوادر الطبية والصحية أو من المواطنين".وأوضحت أنه يوجد 36 مستشفى في قطاع غزة ما بين حكومي وأهلي وخاص، يعمل منها 13 مستشفى فقط وبشكل جزئي، أي لا تعمل فيه جميع الأقسام، وتتمثل في 6 مستشفيات في الشمال و7 مستشفيات في الجنوب.



وكشفت وزيرة الصحة أنه يوجد في رفح حيث العدد الأكبر من النازحين "تقريبا مليون و900 ألف" = 130 سريرا فقط في مستشفى أبو يوسف النجار وهو الوحيد في رفح، مشيرة أن هذا عدد قليل جدا بالنسبة للاحتياج الكبير هناك.

وقالت إنه في حال تنفيذ الاحتلال تهديداته باقتحام مدينة رفح سيخلف ذلك كارثة صحية كبيرة وارتفاع كبير جدا في عدد الشهداء لأسباب متعددة، أولها تتمثل في أن قدرة مستشفى أبو يوسف النجار محدودة جدا، وثانيها الكثافة السكانية الأكبر في رفح، حيث يعيش 97 ألف نسمة في كل كيلو متر مربع، "لذلك نناشد الدول والمؤسسات بالضغط على الاحتلال من أجل إجبار الاحتلال على عدم الاجتياح".

احتياجات أساسية للمستشفيات لضمان الحد الأدنى

وفيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية للمستشفيات قالت وزيرة الصحة إن الوقود هو الاحتياج الأبرز من أجل توليد الكهرباء، كي تعمل الأجهزة الطبية والمعدات سواء في العناية المكثفة أو غرف العمليات أو الأقسام، لأن كل شيء يعتمد على الكهرباء.

وتابعت "كما نحتاج الى الأكسجين بشكل طارئ في مستشفيات غزة والى الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية لأنها نفذت".

وحول طبيعة عمل وزارة الصحة قالت كيلة: منذ 8 أكتوبر ترسل لنا الوزارة في غزة أبرز احتياجاتها، ونحن بدورنا نرسلها الى مؤسسات الأمم المتحدة والدول المانحة، مردفة "عندما توجهت الى رفح رأيت عددا كبيرا جدا من الشاحنات على جانبي الطريق من العريش الى رفح تنتظر الدخول وكميات كبيرة جدا من المساعدات في مخازن الهلال الأحمر المصري".

وشددت أن العائق الوحيد يتمثل في الاحتلال الذي يعرقل دخول المساعدات الى غزة، مشيرة أن الضغط لتسهيل دخولها يعني تخفيفا لمعاناة الناس هناك وخصوصا في المجال الصحي والطبي.

كيف ستعمل الوزارة على إعادة بناء القطاع الصحي؟

وفي ردها على سؤال حول خطط وزارة الصحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع الصحي في القطاع، وما هي الخطط المستقبلية لإعادة بناء ما تدمر، قالت الوزيرة: وضعنا مجموعة من الخطط لإنقاذ الواقع الصحي لكن في البداية يجب وقف العدوان، مردفة: واحدة من الخطط الطارئة إقامة مجموعة من المستشفيات الميدانية، ونحن نحاول إدخال عدد منها الآن بسبب الحاجة الطارئة لها، كما أن بعض الدول الصديقة جهزت مستشفيات ميدانية كاملة وتنتظر الدخول.

وتابعت: لدينا خطط طارئة ومن ثم خطة لترميم وإعادة بناء النظام الصحي، لكن حاليا لا يوجد موازنات حكومية بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تعصف بنا.

وأضافت: سمعنا أن هناك موازنات من الدول العربية والمجتمع الدولي، لكن بالأساس يجب الضغط على "إسرائيل" كي تدفع جميع ما قامت بتدميره خصوصا وأن جزءا كبيرا من المستشفيات والمراكز الطبية بنيت بأموال المانحين.

وقالت الوزيرة إنا نسمع عن رغبة الدول في دعمنا من أجل تطوير القطاع الصحي لكن كل هذا كلام لغاية اللحظة ولا يوجد أي شيء مكتوب.

ما مصير النساء الحوامل في غزة؟

وفيما يتعلق بالنساء الحوامل في قطاع غزة، أكدت كيلة أنه لا يوجد مستشفيات ولا كوادر طبية قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من النساء الحوامل في غزة.

وتابعت: قمنا بالتعاون مع الصندوق الإنمائي والسكان للأمم المتحدة بإدخال حزمة خاصة بالولادة الطارئة، في داخلها كل ما تحتاجه الأم والطفل من أجل الولادة الآمنة والنظيفة، ونجحنا بتوزيعها على جميع مراكز الإيواء.

وفيما يتعلق بالتطعيمات للمواليد الجدد الذين بلغ عددهم قرابة 20 ألفا منذ بداية العدوان، أكدت كيلة أن الوزارة نجحت في إدخال تطعيمات تكفي لثمانية شهور من خلال اليونيسيف وبمساعدة وزارة الصحة المصرية.

مرضى السرطان وغسيل الكلى والمصير المجهول..

وحول معاناة مرضى السرطان في قطاع غزة، أوضحت وزيرة الصحة أن هناك 10 آلاف مريض سرطان في غزة، ويرتفع العدد سنويا بقرابة 2000 حالة، منهم نحو 120 طفلا.

وأكدت أن وضع مرضى السرطان يزداد صعوبة وتعقيدا لأن المرض ينتشر في حال توقف العلاج، وجميع المرضى في قطاع غزة توقف علاجهم لفترات طويلة.

وكشفت أن جزءا من الأطفال المصابين بالسرطان استقبلهم مركز الحسين للسرطان في الأردن، وجزء من الأطفال والنساء وكبار السن استقبلتهم كل من تركيا والإمارات، مضيفة: لكن للأسف لم يخرج كل مرضى السرطان وإنما جزء منهم وبقي الآلاف.

وشدد أن مرضى السرطان ومرضى غسيل الكلى والأمراض المزمنة يجب أن يتوفر لهم العلاج، مطالبة بأن تدخل أدويتهم عبر معبر رفح البري فورا.

وحول موضوع إدخال الأدوية قالت كيلة إننا لغاية اللحظة غير قادرين على إدخال أدوية مرضى السرطان ولا أدوية واحتياجات مرضى غسيل الكلى، بسبب الإجراءات البطيئة والانتقائية في اختيار المساعدات، وبالتالي هناك مشكلة حقيقية في هذا الإطار.

وأشارت أن هناك 4 مواطنين استشهدوا مؤخرا بسبب عدم توفر إمكانية غسل الكلى في القطاع.

ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة هناك ألف ومئة مواطن يحتاجون الى غسيل الكلى بشكل طارئ في غزة وإلا فإن الموت في انتظارهم.

وأكدت كيلة أن مستشفى كمال عدوان بدأ باستقبال أعداد بسيطة لغسل الكلى قبل يومين، لكن ليس باستطاعة الجميع الوصول الى هناك بسبب القصف وتقطيع أوصال الطرق، مشيرة أن 80 في المئة من وحدات غسيل الكلى موجودة في مجمع الشفاء الطبي، والوصول الى الشفاء في هذه الظروف محفوف بمخاطر كبيرة على الحياة.