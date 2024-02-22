وفاة مدرب سان جرمان السابق البرتغالي أرتور جورجي

توفي البرتغالي أرتور جورجي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي السابق والذي قاده للفوز بلقب الدوري عام 1994، الخميس عن 78 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أعلنت عائلة ونادي الراحل.

وقالت عائلة جورجي في بيان نشرته وسائل الإعلام البرتغالية "ببالغ الحزن تعلن عائلة أرتور جورجي براغا دي ميلو تيكسييرا عن وفاته هذا الصباح في لشبونة بعد صراع طويل مع المرض. لقد وافته المنية بسلام محاطا بأحبائه".

جورجي الذي كان لاعباً واشرف على تدريب منتخب بلاده وناديي بنفيكا وبورتو، تسلم المهام الفنية في سان جرمان بين عامي 1991 و1994 وثم لبضعة أشهر موسم 1998-1999.

وأشاد سان جرمان بـ "الرجل ذو الشارب الشهير" و"المثقف والمتحدث بالفرنسية".

من ناحيته، قال الرئيس السابق لنادي العاصمة ميشال دونيزو "أرتور جورجي هو أعظم مدرب عرفته".

وتابع "متعمق، مثقف، عاطفي، استراتيجي، لا يساوم... معه نما باريس سان جرمان بسرعة كبيرة".

وتعاقد جورجي مع سان جرمان قادما من بورتو بعد شراء قناة "كانال بلوس" للنادي الفرنسي بهدف جعله قوة ضاربة بوجه منافسه اللدود مرسيليا. تحت اشرافه فاز الفريق الذي كان يضم حينها كوكبة من النجوم (البرازيلي ريكاردو، دافيد جينولا، الحارس برنار لاما، والليبيري جورج وياه...) بكأس فرنسا عام 1993 وبالدوري في العام التالي.

وضمن سياق متصل، قالت رابطة الدوري البرتغالي للعبة إنها "شعرت بالحزن عندما علمت بوفاة أرتور جورجي، اللاعب البرتغالي الدولي السابق الذي تميز كلاعب ومدرب لنادي بورتو وبنفيكا وأكاديميكا".

فاز مع بنفيكا بأربعة ألقاب للدوري كلاعب. هداف من الطراز الرفيع (215 هدفاً في 316 مباراة)، شارك في 16 مباراة دولية مع البرتغال.

ونشر بورتو الذي فاز بثلاثة ألقاب للدوري تحت قيادة جورجي عبر موقعه الرسمي "ينعي نادي بورتو فقدان أحد أعظم الشخصيات في تاريخه".

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