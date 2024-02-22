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1.5 مليون منتج غذائي مسجل لدى بلدية دبي خلال العام الماضي 2023

2/22/2024 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
كشفت بلدية دبي أن عدد المنتجات الغذائية المُسجلة حتى نهاية العام الماضي 2023، وصل إلى أكثر من 1.5 مليون منتج، إضافةً إلى 217,642 طلب تسجيل وتقييم للمنتجات الغذائية على مستوى الإمارة، كما أصدرت 99,567 شهادة تصدير صحية للأغذية، لتعكس هذه الأرقام جهود البلدية في تعزيز مرونة قطاع الأغذية في إمارة دبي، وضمان تمتع السكان بمنتجات سليمة وأمنة غذائياً وصحياً، وبأرقى المواصفات العالمية المعتمدة.
وطبقت البلدية معايير متكاملة في مجال الرقابة على سلامة الأغذية سواءً الواردة من الخارج أو الموجودة داخل أسواق الإمارة، حيث وصل عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها على المؤسسات الغذائية خلال العام الماضي إلى 65,230 زيارة على إجمالي المؤسسات المسجلة في دبي والبالغ عددها 26,612 مؤسسة غذائية.
كما وصل إجمالي وزن الشحنات الغذائية التي فتشتها البلدية إلى 7 مليون و367 ألف و163 طناً، شملت أكثر من 2 مليون و272 ألف و400 صنف غذائي. كما بلغ عدد الشحنات الغذائية المُفتشة أكثر من 363,553 ألف شحنة غذائية، ونحو 533,790 حاوية أغذية.

أولوية
وأكد سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن تطوير القطاع الغذائي في الإمارة ودعمه وتوفير التسهيلات اللازمة لنموه وتعزيز فرص الاستثمار فيه من أولويات بلدية دبي، وضمن خططها الرامية إلى بناء منظومة غذائية مستدامة، وضمان توفير سلاسل إمداد غذائية ومرنة لجميع السلع، بما يدعم تحقيق مستهدفات "استراتيجية الأمن الغذائي في إمارة دبي".
وقال الطاهر: "حقق القطاع الغذائي خلال العام الماضي أرقاماً لافتة تعكس مكانة إمارة دبي وموقعها كمركز تجاري عالمي، وتؤكد مرونة الأنظمة والقوانين التي عززت من قوة القطاع وزادت نسب النمو والتطور وفرص الاستثمار فيه".
حماية استباقية
وأشار إلى أن بلدية دبي تعمل على ضمان توفير الحماية والوقاية الاستباقية لأفراد المجتمع من المخاطر الغذائية، عبر جهودها في الرقابة المستمرة على كافة المؤسسات والفعاليات العاملة في قطاع الأغذية طيلة أيام السنة لضمان سلامة الأغذية في الإمارة، ومتابعة مدى الامتثال والالتزام لمعايير والمقاييس الجودة المعتمدة، وذلك تعزيزاً لجَودة حياة سكان
وزوار إمارة دبي.
وتشارك البلدية في معرض "جلفود" للعام 2024، لكونه منصة سنوية تجمع أبرز منتجي الأغذية والمشروبات ومورّديها حول العالم، لتبادل الخبرات والتعرف على الاتجاهات العالمية والمستقبلية، وأحدث مستجدات صناعة، وإنتاج، وتداول، الأغذية والمشروبات، وتعريف شركات الأغذية الجديدة بالفرص الاستثمارية في إمارة دبي.

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