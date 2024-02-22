توقع نمو اقتصاد دبي بنسبة 5% في 2024..الغرير: أسعار الفائدة في طريقها للتراجع



توقع معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أن ينمو اقتصاد دبي خلال العام الجاري بنحو 5% مستفيداً من البنية القوية وبيئة الأعمال الجاذبة، وكذلك تراجع أسعار الفائدة بدءاً من منتصف العام.

وقال معاليه لوكالة أنباء الإمارات على هامش اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته غرف دبي اليوم في مقرها" ما وصلت إليه أسعار الفائدة من ارتفاع أمر آن وسينخفض خلال الفترة المقبلة مع وصولنا إلى منتصف العام الجاري، ما سيدفع إلى تراجع معدلات الفائدة على الإقراض..سعر الفائدة لا يشكل عائقاً كبيراً أمام الاستثمار، فارتفاع سعر الفائدة إلى 5 أو 6% يبقى دون مستويات الفائدة في الكثير من الدول كما أنه يدعم تأسيس شركات حقيقية قوية لا تبحث عن السيولة الرخيصة والاقتراض لمجرد أن أسعار الفائدة متدنية".

وأشار إلى أن ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية يدعم توجهات النمو ويرسخ لبيئة عمل داعمة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، متوقعاً أن ترتفع التجارة الخارجية لدبي بأكثر من 5% مدعومة بالشراكات الواسعة التي تم ويتم تأسيسها.

وأكد أهمية الدور الذي تلعبه موانئ دبي العالمية في دعم الصادرات وإعادة الصادرات في مختلف القارات والدول، لافتاً إلى أن موانئ دبي تتمتع بشبكة واسعة تؤهلها لتحقيق كفاءة عالمية عالية في مختلف الخدمات اللوجستية التي تحتاجها مختلف الشركات.

وحول أداء غرف دبي خلال 2023 اعتبر ماحققته غرف دبي في عدد الرخص الجديدة زيادة تاريخية التي ارتفعت بأكثر من 22% مقارنة بالسنة السابقة.

وتحدث معاليه عن نمو كبير في تأسيس شركات كبيرة في إمارة دبي، الأمر الذي يرتبط بالبنية التحتية والبيئة المتكاملة في دبي لتكون إمارة جاذبة لمختلف أنواع الشركات سواء المحلية أو الكبرى العالمية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الرقمية".

وأضاف "بدأنا نرى طفرة كبيرة في تأسيس الشركات الرقمية، مع طموح بأن يمثل الاقتصاد الرقمي أكثر من 20% من اقتصاد إمارة دبي في 2031".

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