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سهم إنفيديا يقفز 15 % ويقود «إس آند بي» إلى مستوى تاريخي

2/22/2024 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت ستاندرد آند بورز 500 الخميس 1.3 %، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن أعلنت شركة الرقائق العملاقة إنفيديا عن نتائج فصلية أقوى بكثير من المتوقع، ما أدى إلى رفع قطاع التكنولوجيا الأوسع.

بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 2.23 %، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 250 نقطة، أو 0.6 %. لتتوقف سلسلة خسائر وول ستريت التي استمرت ثلاثة أيام.

وقفزت أسهم إنفيديا نحو 15 ٪، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 770 دولارًا
،
بعد أن قالت شركة الرقائق إن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة هائلة، بلغت 265 ٪ عن العام الماضي - مدفوعاً بأعمال الذكاء الاصطناعي المزدهرة. كما توقعت شركة إنفيديا، التي أصبحت واحدة من أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية، تحقيق مكاسب ممتازة أخرى في الإيرادات للربع الحالي، حتى مقابل التوقعات المرتفعة للنمو الهائل.

وكانت أسماء التكنولوجيا الأخرى أعلى أيضاً. اكتسبت ميتا وأمازون أكثر من 2 % لكل منهما. تقدمت مايكروسوفت ونتفلكس بأكثر من 1 %.

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