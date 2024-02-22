عربية السيدات 2024 تحتفي بمنجزات النسخة السابعة وتكرم الشركاء والداعمين

نظمت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات حفل ختام النسخة السابعة من البطولة، احتفت خلاله بنجاح الدورة ومنجزات اللاعبات وبجهود الشركاء والداعمين، وذلك بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة، وسعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة حنان المحمود نائب رئيس اللجنة، ونورة علي الشامسي، مديرة "عربية السيدات 2024"، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 30 شركاء وجهات داعمة للدورة.

وشهدت مراسم الاحتفال، عدد من الكلمات التي أشادت بتنظيم الدورة السابعة من البطولة، ودورها في دعم قطاع رياضة المرأة العربي وتطويره بما يتناسب مع الطموحات الاجتماعية، وأكدت على أهمية الرياضة بشكل عام في دعم مسيرة التنمية التنمية وتمكين المرأة وإبراز النماذج الرياضية الملهمة عبر تقديم قصصهم ومسيرتهم في مواجهة التحديات وتحقيق النجاحات، كما شهدت تكريم الشركاء الذين كان لهم دور أساسي في نجاح البطولة.

ثمار رؤية وعمل دؤوب

وتوجه الشيخ خالد بن أحمد القاسمي خلال كلمته، بالتهنئة للفرق واللاعبات المشاركات في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، على ما حققنه من فوز وانتصارات وعلى الأداء المتميز في كافة الألعاب،

وقال: "إن ما قدمنه من أداء مميز يليق أولاً بالمرأة العربية، وثانياً في الرياضيات العربيات فما شهدناه خلال أيام المنافسات في مجمل الألعاب يجعلنا نفخر بأنه لدينا بطلات مميزات قادرات على رفع أعلام بلادنا في كبرى المحافل الرياضية الدولية".

وأكد أن هذه المنجزات والمكتسبات التي تحققها الشارقة عبر تنظيم فعاليات عربية متميزة، ليست

وليدة الحظ والصدفة،

وإنما هي ثمار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة التي أسست بيئة داعمة لرياضة المرأة تحتضن المبدعات وتشجع على المزيد من النجاحات.

وكرّم الشيخ خالد بن أحمد القاسمي خلال حفل الختام اللجان التنظيمية لدورة الألعاب للاندية العربية للسيدات، على جهودها ومساهمتها في انجاحها وتحقيق رؤيتها على أرض الواقع.

رياضة المرأة ركيزة اجتماعية رئيسية

بدورها توجهت سعادة حنان المحمود، بالشكر للجنة المنظمة العليا وعلى رأسها الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة، ولكل من ساهم في إنجاح البطولة من منظمين وشركاء وإعلاميين.

وقالت: " في هذه البطولة تعرَّفنا على طاقات نسائية عالية، قادرة على التحدي والتفوق في مختلف الألعاب الرياضية، وعرّفنا عن الشارقة كبيئةٍ لاحتضان المواهب العربية، ووجهةٍ لاستقبال ضيوفها بكل حفاوة وترحيب، وإن كانت الشارقة إمارة تتميز بتراثها العريق وثقافتها الغنية، فهي أيضاً إمارة تسعى إلى التطور والتجديد في كل المجالات، وخاصة في مجال رياضة المرأة، التي تعد من أهم ركائز المجتمع والتنمية، حيث يتحول فيها الإنجاز والتغيير إلى واقع ملموس، تشهد عليه مبادرات وبرامج تهدف إلى تمكين المرأة العربية وتعزيز دورها في الرياضة، وتحفيزها على المشاركة والمنافسة والإبداع".

لكل بطلة حكاية

واستعرضت نورة علي الشامسي، خلال كلمتها على أحدث الإحصائات عن النسخة السابعة، خاصة فيما يتعلق بالعنصر النسائي في اللجان المنظمة للدورة، اللاتي بلغن 69% من إجمالي العاملين فيها، وقالت الشامسي: "بلغ معدل الرضا العام عن الدورة 93%، وهو ما يشير إلى تحسن ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، وكذلك بلغ الرضا عن المنشآت والصالات الرياضية 93%، وهو ما يدل على جودة ومواكبة هذه المنشآت للمعايير العالمية، كما ولم نسجل أي حادثة في هذه الدورة، بفضل الله أولاً، ثم بفضل إجراءات السلامة التي تم اتباعها."

كما قدّمت الشامسي مجموعة من القصص الملهمة للاعبات التي روتها النسخة السابعة للدورة، وقالت: "خلال أيام البطولة، جسدت اللاعبات شعار الدورة "لكل بطلة حكاية ترويها الملاعب" وتعرفنا على حكايات ملهمة، لبطلات بدأت مسيرتهن الرياضية بشغف متواضع، وثابرن وطورن من قدراتهن بدون ملل حتى لفتن الأنظار إليهن وأصبحن بطللات متوجة بالذهب".

وشهدت مراسم الاحتفال، تكريم الشركاء والداعمين للنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، حيث حظيت النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بشراكات مع أكثر من 30 راعياً من الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية الرائدة من أبرزها: جامعة الدول العربية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ومجلس الشارقة الرياضي وتسويق وبلدية الشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وأرادَ ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) ومجموعة بيئة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وغيرها من المؤسسات والشركات.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز