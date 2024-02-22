هيئة الرياضة تطلق مشروع مواهب التحولي



أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق مشروع "مواهب" التحولي بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الواعدة، لرفع تنافسية دولة الإمارات في مجال الرياضة وحث الأجيال الناشئة على تبني ممارسة الرياضة لتكون أسلوب حياة، وذلك في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031ً.

ويهدف المشروع إلى اكتشاف 1500 من المواهب الرياضية الواعدة للفئات العمرية تحت 14 عاماً وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، وبث روح التنافس بينهم وتقديم أفضل المستويات الرياضية لديهم، وتغيير نمط حياتهم ليكون صحياً، وبناء قاعدة بيانات للمواهب الرياضية، وزيادة عدد المواهب الرياضية بصفة سنوية.

وقال سعادة غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: "يهدف مشروع "مواهب" التحولي إلى تطوير آلية اكتشاف المواهب الرياضية وتشجيعهم على المشاركة في الرياضات التنافسية في عمر مبكر، ورفع مستوى قدراتهم وأدائهم الرياضي، وتعزيز الصحة البدنية والنفسية والروح الرياضية، وتتبنى الهيئة وشركائها من اللجان والاتحادات الرياضية المعنية هذه المواهب للعمل على تنمية مهاراتهم والتأكد من تحقيق الاستمرارية اللازمة لتطوير مستوياتهم بشكل احترافي، لتكون بداية واعدة لهم وتمهد الطريق لتحقيق الإنجازات العالمية والأولمبية، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة والسمعة الطيبة للرياضة الإماراتية في المحافل الرياضية القارية والدولية تماشيا مع رؤية قيادتنا الرشيدة".

ومن جانبه، قال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة: "تولي الهيئة العامة للرياضة اهتماماً كبيراً بمشروع "مواهب" التحولي انطلاقاً من حرصها على وضع خطط طويلة الأمد لرعاية المواهب وتنميتها وتمكين هذه المواهب بما يتماشى مع التوجهات الحكومية ورؤية نحن الإمارات 2031 عبر الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تضافر الجهود وتعزيز التنسيق مع الشركاء بالقطاعين الرياضي والتعليمي لتمكين المواهب الواعدة، ومواصلة رفد المنتخبات الرياضية الوطنية بمواهب شابة لديها فرص حقيقية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 والخطط المستقبلية بتأهل أكثر من 30 رياضياً إماراتياً إلى دورة الألعاب الأولمبية 2032".

يتضمن مشروع "مواهب" تنظيم مجموعة من المسابقات والبطولات والمهرجانات الرياضية لاكتشاف الموهوبين بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية وكافة الجهات الرياضية ذات الصلة عبر استخدام آليات جديدة في اكتشاف المواهب الرياضية وتوسيع نطاق الرياضات التنافسية لتشمل 9 رياضات، وانطلق مشروع "مواهب" بثلاث فعاليات حتى الآن وهي "مهرجان اكتشاف المواهب الأول للبراعم لألعاب القوى"، و"مهرجان صقور المستقبل لاكتشاف المواهب للجولف"، و"مهرجان نادي أبوظبي لألعاب المضرب لاكتشاف المواهب للريشة الطائرة"، من أصل 18 فعالية ومهرجاناً رياضياً يتضمنها المشروع.

ويشمل المشروع 9 اتحادات رياضية وهي اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اتحاد الإمارات للجولف، اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اتحاد الإمارات للجودو، اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، اتحاد الإمارات للمبارزة، اتحاد الإمارات للتنس، اتحاد الإمارات للرماية إلى جانب نادي أبوظبي لألعاب المضرب والذين ينظمون الفعاليات والمهرجانات الرياضية ضمن المشروع بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة لاكتشاف المواهب للفئات العمرية المختلفة تحت 14 عاماً، ويستمر المشروع في الفترة بين فبراير الجاري حتى يونيو المقبل.

وتعمل الهيئة العامة للرياضة وفقاً لرؤية واضحة لبناء مجتمع رياضي رائد محقق للإنجازات العالمية من خلال عدد من المشاريع والبرامج والمبادرات لنشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية لتصبح الرياضة بمثابة أسلوب حياة لأفراد المجتمع، ونشر الثقافة التنافسية والروح الرياضية لدى الأجيال الناشئة عبر وضع الخطط الوطنية لاكتشاف واحتضان المواهب الرياضية بالتنسيق مع الجهات المختصة، للارتقاء المستمر والممنهج بواقع الرياضة الإماراتية، وتعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل الرياضية العالمية.

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