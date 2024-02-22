رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: الإمارات من أكبر الداعمين لتطوير اللعبة في العالم

انطلقت اليوم منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب "كاراتيه 1" في نسختها الثانية بالفجيرة، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري.

حضر الافتتاح الاسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي والعديد من رؤساء الاتحادات الوطنية.

ووجه أنطونيو سبينوس شكره لدولة الإمارات على تعاونها المثمر مع "الاتحاد الدولي"، مؤكدا أن الإمارات من أكبر الداعمين لتطوير اللعبة في العالم، وأنها تسهم بجهود مخلصة في إنجاح مسيرة الكاراتيه حول العالم.

وأثني سبينوس على جهود مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء / م/ ناصر عبدالرزاق الرزوقي واللجنة المنظمة العليا وكافة العاملين بالبطولة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الاتحاد الدولي مع أعضاء لجنتي الحكام والفنية التابعتين للاتحاد الدولي للاطمئنان على مستوى جاهزيتهما للبطولة وجاهزية الحكام الدوليين.

فيما أكد اللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي أن المنافسة على منصات تتويج الدوري العالمي للكاراتيه للشباب دائماً تكون صعبة لجميع اللاعبين، نظرا لأهمية تجميع نقاط التصنيف العالمي سعياً للمشاركة في أولمبياد داكار للشباب بالسنغال.

وبدأت فعاليات اليوم الأول للدوري العالمي، بمشاركة 78 دولة منهم 14 دولة عربية، وتصدرت مصر الدول المشاركة (العربية والأجنبية) في عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين بـ 274 لاعباً ولاعبة، حيث تضمن اليوم الأول، منافسات فئة تحت 21 سنة في مسابقتي الكاتا والكوميتيه.

وتشارك أندية الامارات بعدد 108 لاعببين ولاعبات في كافة منافسات البطولة التي تحظى بحضور عدد كبير من اللاعبين المصنفين عالمياً.

ويسمح الاتحاد الدولي في هذه البطولة بمشاركة كافة اللاعبين واللاعبات من دول العالم والتي تخص الإشبال والناشئين والشباب وفئة 21 سنة بمن فيهم المنتمين، المنتخبات والأندية.

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