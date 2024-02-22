بالتعاون مع منصة «نسك».. «عمرة مي» تستضيف تجربة عمرة افتراضية رائدة في دبي

تعاونت شركة عمرة مي مع «نسك»، المنصة الرقمية الرسمية لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في شراكة رائدة من نوعها، حيث استضافت حدثاً بارزاً في دبي فستيفال سيتي في الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري. وتضمّن الحدث تجربة واقع افتراضي متطورة، وهي فرصة استثنائية للحضور، تسهم في إثراء تجربة المعتمر من خلال عيش تجارب ثقافية وتاريخية، وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة افتراضياً، دون الخروج من دبي.

وأتاحت تجربة الواقع الافتراضي للحضور فرصة فريدة للانغماس في الأجواء الإيمانية للأماكن المقدسة، وتقديم تجربة لا تقدر بثمن، لا سيما لأولئك الذين لم يؤدوا العمرة بعد.

وأطلقت شركة عمرة مي المملوكة للشركة الأم Traveazy Group، رسمياً، منصة الحجز للأفراد في أكتوبر من عام 2023، ما يجعلها أول منصة رقمية بالكامل لحجز العمرة في المنطقة.



وحققت عمرة مي بالفعل نجاحاً كبيراً، كلاعب رئيس في سوق الحجوزات للعمرة، حيث حصلت على جائزة «أفضل منصة إلكترونية للعام» خلال 2022، وذلك لنهجها الفريد في حجوزات العمرة للشركات.

وحصلت عمرة مي على شراكة استراتيجية مع «نسك»، وتسهم الشراكة بدورها في تسهيل إجراءات ورحلات العمرة، وتقديمها للمسافرين بشكل رقمي بالكامل.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال محمد محفوظ بن محفوظ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة عمرة مي: هدفنا هو جعل رحلة العمرة سهلة قدر الإمكان، حتى يتمكن المعتمرون من التركيز بشكل أقل على التخطيط، وأكثر على الروحانية. ونحقق ذلك من خلال توفير منصة رقمية شاملة، تبسط عملية الحجز للعمرة، بالاستفادة من أفضل التقنيات الرقمية الحديثة لراحة عملائنا، مع الحفاظ بثبات على تراثنا الغني وتقاليدنا الأصيلة. وأضاف: هذا الحدث هو شهادة على هذا الالتزام، حيث إن شراكتنا مع نسك أمر بالغ الأهمية في تحقيق هذه الرؤية، فنحن نعمل معاً لتبسيط رحلة العمرة وإثراء الرحلة الروحانية.

وخلال الفعالية، التي كانت مفتوحة للجمهور، أتيحت للحضور أيضاً فرصة حصرية لحجز باقات العمرة مع عمرة مي بأسعار مخفضة، ما يدل على التزام عمرة مي بجعل رحلات العمرة في متناول الجميع. وجسد الحدث الرؤية المشتركة لعمرة مي ونسك، وجهودهم في تعزيز تجربة العمرة من خلال التكنولوجيا المتطورة، والمبادرات التعاونية بين القطاعين العام والخاص.

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