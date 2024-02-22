رئيس ساكسو بنك: 5.5% نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2024



توقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة لعدة عوامل تتضمن مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بأكثر من 5.5% في 2024 مدفوعاً بالنمو القوي في القطاع غير النفطي.

وقال داميان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدولة الإمارات، وبيئة العمل المثالية للمشاريع التجارية، وسياسات التخطيط للمستقبل يسهم في جذب العديد من المستثمرين والشركات من حول العالم للعمل في دولة الإمارات، معربا عن تفاؤله حول فرص المشاريع والاستثمارات في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام القادمة.

وأضاف داميان أن دولة الإمارات لعبت دوراً هاماً في أسواق المال العالمية خلال الأعوام الأخيرة، مع ارتباط الخطط الاقتصادية في الدولة ارتباطاً وثيقاً بتوجهات الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الدولة تستفيد من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يفتح الآفاق أمام الكثير من الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفر بنية تحتية على مستوى عالمي.

وذكر داميان أن جميع هذه العوامل تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز جذاب لمختلف الأعمال والأنشطة التجارية، فضلا عن أن التزام الدولة بالابتكارات والشراكات العالمية يسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً، وبالتالي تدعم تلك العوامل اقتصاد الإمارات في تقديم هذا الأداء الاستثنائي.

وأكد أن دولة الإمارات حققت تقدماً حقيقياً في مسألة التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، حيث خصصت استثمارات إستراتيجية في العديد من المجالات مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المُتجددة والخدمات المالية، مشيراً إلى أن جميع هذه الجهود أدت إلى خفض الاعتماد على عائدات النفط.

وأوضح داميان أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال دعم الابتكارات الحديثة وريادة الأعمال مع الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، بالإضافة إلى مساهمة مبادرات مثل برنامج الفيزا الذهبية والمناطق الحرة في استقطاب العديد من المواهب والشركات للعمل في الدولة مما يعزز مجهودات تحقيق التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإمارات باتت أحد الدول الهامة في الاقتصاد العالمي بسبب إستراتيجيتها المرنة للتنوع الاقتصادي.

وقال الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن استثمار دولة الإمارات في الابتكارات التكنولوجية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات بلوك تشين، يُقدم الكثير من الفرص للشركات الناشئة والمؤسسات التي تعمل في المجال التكنولوجي، مشيراً إلى أن الإمارات تلعب دوراً مهماً كأحد المراكز المالية الكبيرة مع انتشار خدمات التكنولوجيا المالية، حيث أصبحت أحد المراكز المالية العالمية، وتشهد دُبي وأبوظبي على وجه الخصوص نمواً سريعاً في هذا القطاع.

وأكد داميان أن دولة الإمارات، باعتبارها أحد المراكز السياحية الهامة حول العالم، تواصل جذب المزيد من السياح وبأعداد قياسية، لافتاً إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية والمشاريع العقارية تواصل أيضا استقطاب الكثير من المستثمرين، حيث تستفيد جميع القطاعات من مجهودات التنوع الاقتصادي التي تقوم بها الدولة بجانب الموقع الجغرافي الإستراتيجي وبيئة العمل المثالية للمشاريع التجارية، وتلك هي أهم العوامل التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وتوقع داميان هيتشين أن تواصل اقتصادات دول الخليج العربي التعافي، حيث من المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة الخليج العربي نمواً بنسبة 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بفضل مجهودات التنويع الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي ومشروعات البنية التحتية التي تعزز النمو الاقتصادي في هذه الدول.

وحول توقعاته للاقتصادات العالمية، قال إن الاقتصاد العالمي يتأثر بالعديد من العوامل، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي نواجه فيه مجموعة من التحديات المُختلفة مثل المشاكل في سلاسل التوريد والضغوط التي يفرضها التضخم، يجب أن نُدرك أن الظروف الاقتصادية تتغير باستمرار، فيما تتعامل الحكومات والبنوك المركزية والهيئات الدولية مع هذه التحديات ودعم النمو الاقتصادي.

وذكر أن المرحلة الحالية تشهد أيضاً اختلافاً في توجهات ومعدلات نمو مختلف الدول والمناطق والمجالات، فهناك بعض الدول والقطاعات التي تشهد تراجعاً، عكس بعض المناطق والمجالات الأخرى التي تشهد نمواً، مشيراً إلى ضرورة استغلال فرص النمو والعمل على التأقلم مع مختلف الظروف التي يشهدها العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة مؤخراً جاء بناء على العديد من العوامل بما في ذلك البيانات الاقتصادية الحالية والمخاوف حول زيادة معدلات التضخم وتوجهات التوظيف التي بدأت العديد من الشركات والمؤسسات في اتباعها مؤخراً، لافتاً إلى أن القرار يعكس التزام "الفيدرالي" بدعم الاستقرار الاقتصادي والعمل على معالجة التضخم على المدى الطويل مع وجود سياسة مُعلنة تهدف إلى وصول نسبة التضخم على المدى الطويل إلى 2% سنوياً.

وأكد داميان أن سياسات البنوك المركزية والتدابير المالية وتوجهات الاقتصاد العالمي تلعب دوراً هاماً، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعافي، ولكن قد تختلف المسارات أو الأساليب، وتشهد شتى المناطق حول العالم نسباً مختلفة للنمو مع مواجهة بعض التحديات المُحتملة.

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