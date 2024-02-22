كلوب يستعيد ذكريات موقعة برشلونة بعد فوز ليفربول على لوتون تاون

تذكر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول فوز فريقه الشهير على برشلونة الإسباني في 2019، في أعقاب فوز لليفربول على لوتون تاون 4 /1 بعد تسجيل ريمونتادا مثيرة في الشوط الثاني.

وقلب ليفربول الطاولة على ضيفه لوتون تاون وهزمه بنتيجة 4 /1 مساء الأربعاء، في افتتاح منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم لوتون تاون بهدف في الشوط الأول سجله تشيدوزي أوجبيني بضربة رأس في الدقيقة 12.

رد ليفربول برباعية سجلها فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو ولويس دياز وهارفي إيليوت في الدقائق 56 و58 و71 و90.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة ليبتعد بالصدارة بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وخلفهما أرسنال في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

وتنفس ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب الصعداء في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة، ولترتفع المعنويات قبل مواجهة تشيلسي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ولا يعتبر هذا الفوز بنفس أهمية الفوز التاريخي على برشلونة في المربع الذهبي من نسخة 2019 لدوري أبطال أوروبا ، حين خسر ليفربول صفر/ 3 في مباراة الذهاب على ملعب النادي الكاتالوني قبل أن يثأر برباعية على ملعبه إيابا ليمضي إلى النهائي ويفوز على توتنهام ويتوج باللقب.

وقال كلوب "الليلة كانت واحدة من تلك الليالي، حيث من الصعب التوقف عن الكلام، انا سعيد للغاية".

وحقق ليفربول الفوز رغم غياب 11 من لاعبيه الأساسيين، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجمين المصري محمد صلاح والأوروجوياني داروين نونيز أمام تشيلسي في نهائي الكأس.

وأشار كلوب "تجاهلنا حقيقة تأخرنا بهدف وقمنا باستغلال الأمور الجيدة وعملنا على تحسين الهجمات المرتدة، الشوط الثاني كان أشبه بالعاصفة".

وأوضح "سأشير إلى هذه المباراة كثيرا، لقد وعدت فريقي قبل عدة أشهر أنني لن أنوه أو استغل مباراة برشلونة كمثال، لكني استغليت الأمر مجددا اليوم، وخلفت وعدي".

وأكد "نظرا لأنه قبل المباراة، كان الأمر مشابه، العديد من اللاعبين غائبين، أمور من هذا القبيل، في ذلك الوقت تجاهلنا حقيقة الغيابات، وأردت هذه المرة أيضا تجاهل الأمر ذاته".

وقال كلوب "هذا أمر صعب، لأن الجماهير يكون لديها معرفة بمن سيغيب، لكن بمجرد معرفة كيفية التعامل مع الأمر، فإنها تكون من نوعية تلك المباريات، الأمر جيد حقا، هذا ما أردت أن يظهره الأولاد".





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