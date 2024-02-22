Thursday, 22 February 2024 06:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


99 خيلا تتنافس غدا في الأمسية الـ 12 على مضمار ميدان بجوائز 4.6 مليون درهم

2/22/2024 9:20:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تشارك 99 خيلاً من نخبة الخيول المحلية والعالمية غداً الجمعة، في "الأمسية الثانية عشرة" التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل، ضمن كرنفال سباقات دبي على مضمار "ميدان"، برعاية شركة لونجين.

وتتكون الأمسية من 9 أشواط على الأرضيتين العشبية والرملية، من بينها 5 سباقات رفيعة المستوى، بجوائز مالية قدرها 4.630 مليون درهم.

وتعد هذه الأمسية من أبرز أمسيات كرنفال سباقات دبي حيث تتضمن سباقين مميزين، أحدهما سباق سنجسبيل ستيكس (الفئة الثانية) على مسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، والذي فاز به العام الماضي فاليانت برنس لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، والآخر هو سباق بلانشين ستيكس (الفئة الثانية) المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر على العشب أيضاً وكان الفوز به العام الماضي من نصيب ويذا مون لايت لنفس الاسطبل والمدرب.

وتتنوع تشكيلة السباقات ما بين كلاسيكية تشهد مواجهات مثيرة لجيل الثلاث سنوات، وأخرى تحضيرية وشوطاً مؤهلاً مباشرة لأمسية كأس دبي العالمي، ويدفع بالفائز إلى منتصف الطريق المؤهل للحصول على مكافأة تشجيعية وفق البرمجة المستحدثة لكرنفال سباقات دبي.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22022024000110011019ID1107886983

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث