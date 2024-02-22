99 خيلا تتنافس غدا في الأمسية الـ 12 على مضمار ميدان بجوائز 4.6 مليون درهم



تشارك 99 خيلاً من نخبة الخيول المحلية والعالمية غداً الجمعة، في "الأمسية الثانية عشرة" التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل، ضمن كرنفال سباقات دبي على مضمار "ميدان"، برعاية شركة لونجين.

وتتكون الأمسية من 9 أشواط على الأرضيتين العشبية والرملية، من بينها 5 سباقات رفيعة المستوى، بجوائز مالية قدرها 4.630 مليون درهم.

وتعد هذه الأمسية من أبرز أمسيات كرنفال سباقات دبي حيث تتضمن سباقين مميزين، أحدهما سباق سنجسبيل ستيكس (الفئة الثانية) على مسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، والذي فاز به العام الماضي فاليانت برنس لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، والآخر هو سباق بلانشين ستيكس (الفئة الثانية) المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر على العشب أيضاً وكان الفوز به العام الماضي من نصيب ويذا مون لايت لنفس الاسطبل والمدرب.

وتتنوع تشكيلة السباقات ما بين كلاسيكية تشهد مواجهات مثيرة لجيل الثلاث سنوات، وأخرى تحضيرية وشوطاً مؤهلاً مباشرة لأمسية كأس دبي العالمي، ويدفع بالفائز إلى منتصف الطريق المؤهل للحصول على مكافأة تشجيعية وفق البرمجة المستحدثة لكرنفال سباقات دبي.









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