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مكتوم بن محمد: 1.3 مليار درهم استثمار طويل الأمد من «فيديكس إكسبريس» في مطار «دبي وورلد سنترال»

2/22/2024 9:20:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،
اليوم
راج سوبرامانيام، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "فيديكس كوربوريشن" العالمية، وريتشارد سميث، الرئيس والرئيس التنفيذي للطيران والشؤون الدولية في فيديكس.


واستعرض سموه الفرص القائمة في افتتاح المركز الجديد لـ"فيديكس إكسبريس" في مطار "دبي وورلد سنترال"، باستثمارٍ طويل الأمد بقيمة نحو 1.3 مليار درهم.

وقال سموه: "التقيت اليوم
راج سوبرامانيام، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "فيديكس كوربوريشن" العالمية، وريتشارد سميث، الرئيس والرئيس التنفيذي للطيران والشؤون الدولية في فيديكس وبحثنا معهم مستقبل الشراكة بين دبي والشركة العالمية الرائدة في مجال النقل السريع، كما استعرضنا الفرص القائمة في افتتاح المركز الجديد لـ"فيديكس إكسبريس" في مطار "دبي وورلد سنترال"، باستثمارٍ طويل الأمد بقيمة نحو 1.3 مليار درهم.

وأضاف سموه: تطلعاتنا الاقتصادية كبيرة وتركيزنا على تطوير القطاع اللوجستي مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال سيساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية
D33 عبر مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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