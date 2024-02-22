قرقاش: السعودية عمق عربي وتاريخي راسخ ومسيرة طويلة من الإنجازات والنجاحات المتواصلة

أكّد معالي د. أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المملكة العربية السعودية تعد عمقاً عربياً وتاريخياً راسخاً ومسيرة طويلة من الإنجازات والنجاحات المتواصلة.

وهنأ معاليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الاحتفال بذكرى التأسيس.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:" خالص التهاني للملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة الاحتفال بذكرى التأسيس، المملكة عمق عربي وتاريخي راسخ ومسيرة طويلة من الإنجازات والنجاحات المتواصلة".



وأضاف معاليه: "نسأل الله أن يديم الازدهار والاستقرار ونحو المزيد من التقدم والتطور".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز