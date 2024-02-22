قرقاش: السعودية عمق عربي وتاريخي راسخ ومسيرة طويلة من الإنجازات والنجاحات المتواصلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكّد معالي د. أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المملكة العربية السعودية تعد عمقاً عربياً وتاريخياً راسخاً ومسيرة طويلة من الإنجازات والنجاحات المتواصلة.
وهنأ معاليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الاحتفال بذكرى التأسيس.
وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:" خالص التهاني للملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة الاحتفال بذكرى التأسيس، المملكة عمق عربي وتاريخي راسخ ومسيرة طويلة من الإنجازات والنجاحات المتواصلة".
وأضاف معاليه: "نسأل الله أن يديم الازدهار والاستقرار ونحو المزيد من التقدم والتطور".
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