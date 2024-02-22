مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 695,500 مسافر خلال شهر كانون الثاني 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وفقًا لإحصائيات "مجموعة المطار الدولي"، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 695,504 مسافرين خلال شهر كانون الثاني، مسجلًا زيادة نسبتها 2.8% مقارنة بإحصائيات عام 2023. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار أيضًا 5,767 حركة، بانخفاض نسبته 4.2%، وتعامل مع 6,407 أطنان ضمن حركة الشحن الجوي، مما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 34.6%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.



وبهذه المناسبة، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "شهد الشهر الأول من العام تحسنًا في إحصائيات المسافرين، مما يؤكد مكانة الأردن بوصفه وجهة ترحيبية للمسافرين من مختلف أنحاء العالم. ما نزال عازمين على بذل جهودنا لتعزيز أرقام حركات المسافرين والطائرات والشحن الجوي، والعمل بشكل وثيق مع شركائنا لتوسيع شبكات شركات الطيران والوجهات الخاصة بنا وتنويعها. إن هدفنا الراسخ هو تقديم خدمات عالمية المستوى، مما يضمن استمتاع المسافرين بتجربة سفر استثنائية تُشعرهم وكأنهم في بيوتهم في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

