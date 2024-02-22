Thursday, 22 February 2024 06:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال

2/22/2024 9:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق مركز الحسين للسّرطان، بالتّعاون مع المنظمة الدوليّة لسرطان الأطفال والجمعيّة الأردنية لأورام الأطفال، حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، الذي يصادف في الخامس عشر من شباط من كل عام.


وتعد الحملة التي جاءت هذا العام تحت شعار: "التّحدّيات التي يواجهها مقدمو الخدمة لسرطان الأطفال"، جزءا من الجهود المستمرة في التوعية ومكافحة سرطان الأطفال.


وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، نظّم المركز يوماً علميّاً بالتعاون مع الجمعيّة الأردنية لأورام الأطفال، لتسليط الضوء على التّحديّات التي تواجه فرق الرعاية الطبية خاصة ما يتعلق بالتشخيص المبكر والدقيق، بمشاركة أطباء من مختلف القطاعات الطبيّة.


وأكد مدير عام المركز الدكتور عاصم منصور، التزام المركز بتقديم أحدث الأساليب العلاجية لمرضى السرطان، والتي توفّرها أهم مراكز علاج السرطان في العالم، مشدّداً على أهمية الوقاية ومكافحة السرطان.


بدورها، قالت رئيس قسم الأطفال في المركز الدكتورة رود ريحاني، إن معدّلات الشفاء من سرطان الأطفال تتجاوز 85 بالمئة لجميع أنواع السرطانات، مع تحقيق نسبة شفاء تصل إلى 95 بالمئة في بعض الحالات، مشيرة إلى أن الأنواع الشائعة من السّرطان بين الأطفال هي سرطان الدم وأورام الدماغ والليمفوما والأورام الصلبة.


ولفتت ريحاني إلى مبادرة منظمة الصحة العالمية لسرطان الأطفال، التي تهدف إلى علاج 60 بالمئة من أطفال العالم المصابين بالسّرطان بحلول عام 2030.

MENAFN22022024000208011052ID1107886798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث