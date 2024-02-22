إطلاق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق مركز الحسين للسّرطان، بالتّعاون مع المنظمة الدوليّة لسرطان الأطفال والجمعيّة الأردنية لأورام الأطفال، حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، الذي يصادف في الخامس عشر من شباط من كل عام.



وتعد الحملة التي جاءت هذا العام تحت شعار: "التّحدّيات التي يواجهها مقدمو الخدمة لسرطان الأطفال"، جزءا من الجهود المستمرة في التوعية ومكافحة سرطان الأطفال.



وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، نظّم المركز يوماً علميّاً بالتعاون مع الجمعيّة الأردنية لأورام الأطفال، لتسليط الضوء على التّحديّات التي تواجه فرق الرعاية الطبية خاصة ما يتعلق بالتشخيص المبكر والدقيق، بمشاركة أطباء من مختلف القطاعات الطبيّة.



وأكد مدير عام المركز الدكتور عاصم منصور، التزام المركز بتقديم أحدث الأساليب العلاجية لمرضى السرطان، والتي توفّرها أهم مراكز علاج السرطان في العالم، مشدّداً على أهمية الوقاية ومكافحة السرطان.



بدورها، قالت رئيس قسم الأطفال في المركز الدكتورة رود ريحاني، إن معدّلات الشفاء من سرطان الأطفال تتجاوز 85 بالمئة لجميع أنواع السرطانات، مع تحقيق نسبة شفاء تصل إلى 95 بالمئة في بعض الحالات، مشيرة إلى أن الأنواع الشائعة من السّرطان بين الأطفال هي سرطان الدم وأورام الدماغ والليمفوما والأورام الصلبة.



ولفتت ريحاني إلى مبادرة منظمة الصحة العالمية لسرطان الأطفال، التي تهدف إلى علاج 60 بالمئة من أطفال العالم المصابين بالسّرطان بحلول عام 2030.