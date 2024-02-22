العيسوي يلتقي وجهاء من محافظة المفرق وعشيرة الدقامسة وفريق ماضون الشبابي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وجهاء من أبناء محافظة المفرق ومن أبناء عشيرة الدقامسة، ووفدا من فريق "ماضون الشبابي"، خلال ثلاثة لقاءات منفصلة.
وفي بداية اللقاءات الثلاثة، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي، للحضور، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، واعتزازه بهم وبجميع بنات وأبناء الأسرة الأردنية الواحدة.
وقال العيسوي أن الأردن، وبتوجيهات ملكية، مستمر في مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، جراء ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي همجي، وإجراءات وانتهاكات سافرة.
من جهتهم، أكد الحضور، خلال اللقاءات، وقوفهم وجميع الأردنيين خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والمتقدمة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالوا، في مداخلاتهم، إن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، مواقف عروبية ثابتة، لا تتبدل ولا تتغير مهما تعاظمت التحديات، وأن هذه المواقف والجهود مستمرة، قبل وأثناء وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة.
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