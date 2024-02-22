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العيسوي يلتقي وجهاء من محافظة المفرق وعشيرة الدقامسة وفريق ماضون الشبابي

2/22/2024 9:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وجهاء من أبناء محافظة المفرق ومن أبناء عشيرة الدقامسة، ووفدا من فريق "ماضون الشبابي"، خلال ثلاثة لقاءات منفصلة.
وفي بداية اللقاءات الثلاثة، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي، للحضور، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، واعتزازه بهم وبجميع بنات وأبناء الأسرة الأردنية الواحدة.
وقال العيسوي أن الأردن، وبتوجيهات ملكية، مستمر في مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، جراء ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي همجي، وإجراءات وانتهاكات سافرة.

من جهتهم، أكد الحضور، خلال اللقاءات، وقوفهم وجميع الأردنيين خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والمتقدمة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالوا، في مداخلاتهم، إن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، مواقف عروبية ثابتة، لا تتبدل ولا تتغير مهما تعاظمت التحديات، وأن هذه المواقف والجهود مستمرة، قبل وأثناء وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة.

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