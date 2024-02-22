تتراباك العربية تستعرض أحدث الابتكارات المتطورة في معرض جلفود 2024

(MENAFN
- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة (14 فبراير 2024): أعلنت تتراباك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية، عن مشاركتها مجدداً في معرض جلفود 2024، الذي يقام خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تقوم بدورٍ بارز ومحوري، انطلاقاً من مكانتها الرائدة في هذا القطاع. وتوفر نسخة هذا العام من معرض جلفود، منصة مثالية لاستكشاف فرص جديدة في مجال الأعمال وتقديم حلول للتحديات العالمية المتطورة والناشئة ضمن قطاع الأغذية.
وستستعرض تتراباك، أحدث ابتكاراتها وتقنياتها وحلول التعبئة والتغليف المستدامة، المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة الأغذية والمشروبات. وتدعو الزوار لاستكشاف مجموعة منتجات تتراباك الواسعة، والتي تتميز بأحدث حلول التغليف في فئة منتجات الألبان والمشروبات والمنتجات الغذائية، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز سلامة المنتجات واستدامتها.
وسيتواجد جناح تتراباك في صالة الفجيرة، داخل مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشارك فريق الشركة المتخصص، مع الزوار والمشاركين في المعرض رؤى وأفكار حول التطورات المتقدمة التي حققتها الشركة ومناقشة المستقبل الأوسع نطاقاً لقطاع تعبئة وتغليف المواد الغذائية.
وتستضيف النسخة التاسعة والعشرون من معرض جلفود، رقماً قياسياً يصل إلى أكثر من 5500 مشارك من أكثر من 127 دولة، كما يتطلع المعرض، إلى توفير فرص لا مثيل لها للتواصل وتعزيز علاقات التعاون والشراكة وعرض ومناقشة الرؤى الصناعية.
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