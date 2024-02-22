مؤسسة الدوحة للأفلام تنظم فعالية جيكدوم 3000 وتقيم 7 بطولات وتقدم جوائز قيمتها 75000 ريال

(MENAFN
- BCW Global) الدوحة، قطر، 21 فبراير 2024: يشهد جيكدوم 3000، أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر من تنظيم مؤسسة الدوحة للأفلام، مجموعة استثنائية من بطولات الألعاب ومسابقات الأزياء التنكرية والعروض الموسيقية وعروض الأفلام والكاريوكي والرياضات الإلكترونية وغيرها.
يستمر هذا الحدث يومياً من الساعة الثالثة مساءً إلى الساعة الحادية عشر مساءً لغاية 24فبراير2024، وذلك في مبنى جيكدوم في درب لوسيل. يجمع جيكدوم 3000 عشاق القصص المصورة (الكوميك) والخيال العلمي في تجربة فريدة من نوعها، كما يشهد الحدث العديد من الألعاب والمسابقات التي تقدم جوائز قيّمة تبلغ قيمتها الإجمالية 75000 ريال قطري، لتمنح محبي الألعاب فرصة مميزة لتحقيق فوز كبير.
ويشمل جيكدوم 3000 على مجموعة متنوعة من الألعاب منها روكيت ليغ التي تقام على مدار يومين على أجهزة الكمبيوتر مع فريق من لاعبين اثنين وبنظام الإقصاء الفردي. وسيتم لعب فالورنت أيضًا على أجهزة الكمبيوتر على مدار سبعة أيام مع فرق مكونة من خمسة لاعبين وبنظام الإقصاء الفردي. ستحتوي لعبة ستريت فايتر 6 على جولات تصفية مزدوجة وستقام على مدار يومين.
ويمكن لعشاق سويتش اختبار قوتهم في سوبر سماش بروس ألتيمت من خلال اللعب الفردي أو جولات الإقصاء المزدوجة، أو في لعبة بوكيمون سكارلت وفيوليت التي تقام بنظام البطولة الكاملة أو نظام الإقصاء المزدوج. وللاعبي الأجهزة المحمولة، يمكنهم اختبار مهاراتهم في بوكيمون جو وفق جولات الإقصاء المزدوجة. ويمكن لجميع محبي البلاي ستيشن 5 القتال على إي أي أف سي 24 بجولات إقصاء فردية.
تعتبر الجوائز المقدمة الأعلى لغاية الآن، حيث يحصل الفائزون بالمركز الأول والثاني والثالث في بطولات سوبر سماش بروس ألتيمت ، وتيكن 7/أس أف6 ، وروكيت ليغ ، إي أي أف سي على جوائز تبلغ قيمتها 7000 ريال قطري و3000 ريال قطري و1500 ريال قطري على التوالي.
أما الجائزة المالية الأعلى فستكون للعبة فالورنت حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 9000 ريال قطري، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 4000 ريال قطري والفائز بالمركز الثالث على جائزة قدرها 2000 ريال قطري. أما بالنسبة للفائز بالمركز الأول في لعبة بوكيمون جو، فسيحصل على جائزة مالية قدرها 5000 ريال قطري، بينما يحصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على جوائز قيمتها 2500 و1500 ريال قطري على التوالي. في لعبة بوكيمون أس في، سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 3000 ريال قطري، والفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 1500 ريال قطري، والفائز بالمركز الثالث على جائزة قدرها 500 ريال قطري. وتشمل الجوائز قسائم بقيمة 30,000 ريال قطري من متجر 974.
وقد شهدت هذه الألعاب اهتمامًا كبيرًا من قبل اللاعبين، حيث فاقت نسبة التسجيل العدد المتوقع في كل لعبة.
وفي هذا السياق، صرّح عبد الله جاسم المسلم، رئيس الشؤون الإدارية بمؤسسة الدوحة للأفلام: “ينظم جيكدوم في هذا العام مجموعة متنوعة من البطولات التي تسلط الضوء على المواهب الاستثنائية في مجال الألعاب الإلكترونية في قطر. بالإضافة إلى فرصة الفوز بجوائز كبيرة، يقدم جيكدوم لمجتمع الألعاب منصة حيوية للتواصل ومواصلة تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في قطر. وفي هذه المناسبة، نشكر جميع الشركاء والمشاركين على دعمهم الكبير لجيكدوم 3000".
وقال فيصل خالد أمين السر العام للاتحاد القطري للرياضات الإلكتروني: "تعكس فعاليات مثل جيكدوم 3000 المشهد الحيوي لقطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في قطر. إن متابعة هذا العدد الكبير من اللاعبين في هذا الحدث شهادة واضحة على الجهد الذي يبذل لدعم مجتمع الألعاب الإلكتروني في قطر."
وأضاف: "نحن في الاتحاد ملتزمون ببنا نظام بيئي حيوي ومتين للألعاب الإلكترونية. وتنظيم فعاليات سنوية مثل جيكدوم يشكل ركيزة رئيسية لنا لتقديم الدعم لهذا المجتمع".
بدوره صرّح خليفة هارون، الرئيس التنفيذي لستور 974: "باعتباره راعيًا لبطولات جيكدوم، يفخر ستور 974 بدعم مجتمع الألعاب المتنوع. بدءًا من اللعب الاستراتيجي على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحتى المعارك الشديدة على مقابض التحكم، نتطلع بكل حماسة لمتابعة اللاعبين وهم يتنافسون ويظهرون مهاراتهم في ألعاب تنافسية مختلفة".
من جانبه أوضح رباح قنابي، الرئيس التنفيذي لمشروع إنفينيت (شو داون): "يسعدنا أن نكون جزءًا من جيكدوم 3000 في هذا العام، حيث نستضيف البطولات على منصتنا ونستفيد من التكنولوجيا المتطورة لدينا. إن التزامنا تجاه المجتمع والابتكار التكنولوجي يظهر جلياً من خلال مواصلة دعمنا لهذا الحدث الاستثنائي، ونلتزم بضمان تجربة سلسة لجميع المشاركين. "
بدوره قال عبد الرحمن المانع، الرئيس التنفيذي لفريق المانع: "يفخر فريق المانع بالمشاركة في جيكدوم 3000. ولا يزال جيكدوم يمثل الركيزة الرئيسية في مجتمع الرياضات الإلكترونية والألعاب في قطر للمنافسين، والمشاهدين، والمعلقين، والمنظمين. إنها فرصة للجميع للتألق في أحد أهم الأحداث هذا العام."
رسوم الدخول العامة هي 20 ريال قطري للشخص الواحد، مع إمكانية الدخول إلى غرفة الهروب "الخطأ 404" بسعر 50 ريال قطري عن طريق الحجز عبر الإنترنت فقط. تبلغ رسوم الدخول إلى البعد السادس 50 ريالًا قطريًا للبالغين و25 ريالًا قطريًا لمن تقل أعمارهم عن 12 عامًا، كما تتطلب الحجز عبر الإنترنت.
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