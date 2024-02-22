مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار يُشارك في الملتقى الخليجي للطلبة الموهوبين بدولة الكويت

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 فبراير 2024: شارك الطلبة الموهوبون بمركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار في الملتقى الخليجي الأول للطلبة الموهوبين الذي أقيم في دولة الكويت مؤخراً بتنظيم من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك بمشاركة وفود من الموهوبين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية على أهمية هذه الفعاليات والأنشطة في صقل مواهب الطلبة الموهوبين وإثراء معارفهم واكتسابهم لمهارات وخبرات جديدة والاطلاع على ثقافات المجتمعات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشاد سعادة الدكتور خليفة السويدي بجهود مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بدولة الكويت في تنظيم هذا الملتقى الهام لتعزيز مهارات وإمكانات الطلبة الموهوبين في دول مجلس التعاون الخليجي وتزويدهم بالمعرفة وتوسيع مدراكهم.
وهدف الملتقى إلى دعم مهارات الطلبة الموهوبين وصقلهم بالخبرات المعرفية والاجتماعية من خلال الورش والزيارات الثقافية، حيث إنه قدّم منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على التجارب الناجحة والتعرف على الثقافات الأخرى. كما تضمن الملتقى برنامجاً تدريبياً خاصاً بالمشرفين المصاحبين للطلبة اشتمل على ورش تدريبية ومحاضرات من أجل إثراء القيادات التربوية والمهارات التعليمية.
وقدّم الملتقى فعاليات وأنشطة متنوعة افتتحت بورشة عن اكتشاف الشغف وتحديد الأهداف. كما تم تقديم ورش تفاعلية متنوعة مثل ورشة الذكاء الاصطناعي وورشة قوة الكلمة. واشتملت الورش العلمية على ورشة الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وورشة تصميم المواقع الالكترونية بالإضافة إلى ورشة عن التصميم ثلاثي الأبعاد.
وقد أعرب الطلبة المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في الملتقى الخليجي الأول للطلبة الموهوبين، حيث تمكنوا من الاطلاع على الكثير من المعارف والتجارب الجديدة وتبادلوا المعرفة والخبرات مع أقرانهم من الدول الخليجية الأخرى. كما أشادوا بجهود مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في التنظيم الدقيق لفعاليات الملتقى وأنشطته مما ساهم في إنجاحه.
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