اجريكو تزود الطاقة لبطولة السلسلة الدولية-الفعالية الرياضية الأولى في عُمان التي تستعين بالطاقة المستدامة

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- Iris Media Press Services) مسقط، عُمان، 22 فبراير 2024: تجري فعاليات السلسلة الدولية The International Series، التي تشكل جزءاً من الجولة الآسيوية للجولف، في عُمان من 22 لغاية 25 فبراير 2024، وستتولى اجريكو، مزود حلول الطاقة العالمي للفعاليات، مهمة تزويد الفعالية بالطاقة المستدامة، لتكون بذلك المرة الأولى في عُمان تُدار فيها فعالية رياضية بالطاقة المستدامة.
وستستخدم اجريكو كلاً من مولدات الديزل التي تعمل بالديزل الحيوي b20 ونظام هجين من الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة للبطولة، حيث سيتم توفير ديزل B20 بالتعاون والشراكة مع شركة وقود Wakud العُمانية.
وتنطلق مسابقات السلسلة الدولية 2024 في ملعب جولف الموج الأيقوني في العاصمة مسقط بمشاركة كوكبة من أبرز اللاعبين، مع عودة المسابقة إلى جدول الجولة الآسيوية، في البطولة التي تصل جوائزها إلى مليوني دولار، وذلك في افتتاحية الموسم على الملعب الذي صممه الشهير غريغ نورمان.
وتعليقاً على هذا قال كلارينس هايلز، مدير مبيعات اجريكو في عُمان" :يشرفنا العمل كشركاء الطاقة الرسميين لبطولة السلسلة الدولية في عُمان، حيث تشكل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من هذه الفعالية المهمة، والتي ستسلط الضوء على عُمان كوجهة رياضية عالمية، خاصة في بطولات الجولف، وستقوم اجريكو بتزويد البطولة بكافة حلول الطاقة المؤقتة، سواء في الملعب أو البث أو الضيافة، حيث سيتم تشغيل الكثير من المرافق بالطاقة الشمسية والديزل الحيوي والبطاريات، وهذا سيؤدي إلى تخفيض كبير في استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية."
وسيكون فريق اجريكو حاضراً في المكان لضمان إمداد سلس للطاقة وللتحكم بدرجات الحرارة خلال بطولة السلسلة الدولية، استناداً إلى تاريخ طويل تمتاز به الشركة في توفير حلول الطاقة النظيفة لفعاليات الجولف العالمية مثل كأس رايدر والبطولة المفتوحة ودبي ديزرت كلاسيك وغيرها.
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تم التحرير نيابة عن اجريكو
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حول أجريكو
أجريكو هي شركة رائدة عالميًا في توفير الطاقة المعيارية المتنقلة والتحكم في درجة الحرارة وخدمات الطاقة. من خلال العمل في سوق طاقة سريع التغير، فإن أولويتنا هي دعم عملائنا من خلال تحول الطاقة بتوفير حلول فعالة من حيث التكلفة ومرنة للتحديات البسيطة أو المعقدة التي يواجهها عملاؤنا.
تأسست أجريكو في اسكتلندا عام 1962، وتطورت من شركة محلية صغيرة إلى شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، ويعمل بها أكثر من 6000 شخص، وتتخذ الشركة من غلاسكو مقرا رئيسا لها، حيث تكمن رؤيتنا في المحافظة على أصالتنا وقيمنا، ولدينا عمليات في أكثر من 67 موقعًا، وعلى استعداد لتقديم حلول الطاقة في جميع أنحاء العالم.
تقوم أجريكو بإنشاء حلول مخصصة لتوفير جميع احتياجات الكهرباء والتدفئة والتبريد باستخدام أحدث أنواع الوقود وحلول التخزين، مدفوعة بشغفنا تجاه علامتنا التجارية، وخبرتنا العالمية التي لا تضاهى بالإضافة إلى معرفتنا المحلية الواسعة.
نحن ندرك مكانتنا كشركاء في تحول الطاقة ونعمل باستمرار على تطوير منتجاتنا لتقديم حلول أفضل في كافة القطاعات.
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حول بطولة السلسلة الدولية 2024
تنطلق فعاليات السلسلة الدولية 2024 في ملعب جولف الموج الأيقوني في العاصمة مسقط بمشاركة كوكبة من أبرز اللاعبين، بعدما تأكد عودة البطولة إلى جدول الجولة الآسيوية بين 22 و 25 فبراير 2024.
وأُدرجت السلسلة الدولية في أجندة الجولة الاسيوية للمرة الأولى في 2022 كمجموعة من 10 بطولات رفيعة المستوى، تُعزز فرص التنافس والتفاعل، من خلال استثمار تاريخي بلغ 300 مليون دولار أميركي وشراكة مع بطولة LIV Golf العالمية.
يتضمن جدول هذا العام أماكن حول العالم مثل مكاو والمغرب وإندونيسيا وهونغ كونغ وقطر والسعودية، كما سيتم الإعلان عن تواريخ وملاعب إضافية، وفي المواسم الماضية تم تنظيم البطولات في سنغافورة وكوريا وهونغ كونغ والصين وإنجلترا واسكوتلندا ومصر وتايلند.
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