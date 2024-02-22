’شاحنات يو دي‘ تعلن عن نجاح قياسي في الشرق الأوسط، شرق وشمال أفريقيا خلال 2023

(MENAFN
- Performance Communications) الشرق الأوسط، 22 فبراير 2024 – أعلنت ’شاحنات يو دي‘ (UD Trucks)، الشركة اليابانية الرائدة لتصنيع الشاحنات، عن مبيعات قياسية من ناحية المنتَجات والخدمات بمنطقة الشرق الأوسط، شرق وشمال أفريقيا (MEENA) خلال العام 2023، وذلك تزامناً أيضاً مع إطلاق مجموعة شاحناتها المتوافقة مع معايير Euro 5 في المملكة العربية السعودية. ويأتي طرح هذه الطرازات الجديدة في ظل استمرار العلامة التجارية بدعم مسيرة التطوّر السريعة التي تشهدها المملكة، مع التركيز على مفهوم الاستدامة كعنصر أساسي ضمن ’رؤية السعودية 2030‘.
ولقد أظهرت ’شاحنات يو دي‘ أداءً قوياً في مختلف أنحاء المنطقة وضمن كافة الفئات، معزِّزة بذلك موقعها كواحدة من الشركات الرائدة ضمن هذا القطاع. ولقد انخرطت العلامة التجارية في العديد من المشاريع الهامّة، بما فيها تلك القائمة في ’نيوم‘ والبحر الأحمر، لتتابع بهذا إرساء معايير جديدة للتميُّز.
ففي المملكة العربية السعودية، تمتّعت ’شاحنات يو دي‘ بزيادة مضاعَفة في مبيعات التجزئة مقارَنة مع العام 2022. وتماشياً مع جهود المملكة للانتقال إلى أساطيل أكثر رفقاً بالبيئة، قامت ’شاحنات يو دي‘ الآن بإطلاق مجموعة طرازاتها المتوافقة مع معايير Euro 5، والتي تتميّز بتطوّرات بارزة من الناحية البيئية. وسيتم تجميع المجموعة الجديدة من الشاحنات في منشأة ’الشركة العربية لصناعة السيارات والشاحنات‘ (AVI) الموجودة في ’مدينة الملك عبدالله الاقتصادية‘ (KAEC)، وهي عبارة عن مشروع مشترَك بين ’شركة الزاهد للتراكتورات والمعدّات الثقيلة‘ و’شركة شاحنات فولفو‘.
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